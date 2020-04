दौसा में लॉकडाउन व कर्फ्यू से जनजीवन प्रभावित, अब तक 12 पॉजिटिव

दौसा. Lockdown and curfew affected life in Dausa, 12 positive so farजिला मुख्यालय एवं लालसोट में पहले कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिलने के बाद लगाया गया कर्फ्यू शनिवार को भी जारी रहा। जिला मुख्यालय पर 22 वार्ड यानि पुराने शहर व पूरे लालसोट कस्बे में लग रहे कफ्र्यू से इन इलाकों में रहने वाले लोगों का कई दिनों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर कफ्र्यू व लॉकडाउन में पुलिस, चिकित्सा विभाग एवं सामान्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को निरन्तर ड्यूटी देनी पड़ रही है। लालसोट में अब तक 7 व दौसा में 5 कोरोना पॉजिटिव सहित जिले में 12 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। लालसोट में भी कर्फ्यू के चलते सख्ती बरती जा रही है। आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

जानकारी के अनुसार दौसा शहर के पुराने शहर के नागौरी मोहल्ला, बाडिय़ान मोहल्ला, खारीकोठी, तिवाड़ी मोहल्ला समेत शहर के 22 वार्डों में 3 अप्रेल से ही कफ्र्यू लगा हुआ है। वहीं पूरे शहर में मेडिकल की दुकानों के अलावा सभी दुकानें भी बंद है। कहीं-कहीं सब्जियों की दुकानें व ठेले आदि खुल रहे हंै। सड़कें सूनी व बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। वहीं सड़कों पर पुलिस व बैंकों मे आने वाले लोगों के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया।

सेक्टर प्रभारी को नोटिस

बांदीकुई. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चौथमल मीणा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटवालों का बास प्रधानाचार्य प्रकाशचंद शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 3 मई तक लॉक डाउन घोषित किया हुआ है और 7 अप्रेल को ग्राम पंचायत बिवाई, गुढ़ाआशिकपुरा एवं नांगल झामरवाड़ा का सेक्टर प्रभारी नियुक्त किया गया, लेकिन सक्षम अधिकारी को बताए बिना ही मुख्यालय छोड़कर चले गए। जो कि लापरवाही को दर्शाता है।