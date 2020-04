लॉकडाउन की खुलेआम अवहेलना, कहीं भारी ना पड़़ जाए उल्लंघन

Lockdown openly disregarded, may not be a violation: कस्बों के बाजारों में भीड़, व्यापारी व ग्राहक मास्क भी नहीं लगा रहे

दौसा. कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन में मुख्य बाजारों में दुकानें खोल कर नियमों की अवहेलना की जा रही है। यहां न तो दुकानदार नियमों की पालना कर रहे हैं और ना ही ग्राहक। सोशल डिस्टेंस तो दूर लोग मास्क तक लगाने में लापरवाही बरतते हैं। बाजारों में लॉकडाउन की पालना कराने वाले अधिकारी भी आंखें मूंद रखे हैं। जिला मुख्यालय पर सुबह दस बजे तक व देर शाम बाजारों में भीड़ हो जाती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में तो और भी हालात खराब हैं।

Lockdown openly disregarded, may not be a violation



10 का तम्बाकू 120 में!

इस समय सुबह-शाम दुकानों पर इतनी भीड़ देखने को मिल रही है कि यहां आने वाले ग्राहक सामान का मोल भाव नहीं पूछ रहे हैं। खासकर जिन व्यापारियों के पास तम्बाकू उत्पादों का स्टाक है] वे उनको दस से पन्द्रह गुणा कीमत वसूलकर बेच रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक दस रुपए में मिलने वाला तम्बाकू का पाउच इन दिनों 120 रुपए तक मिलने की चर्चा जोरों पर है। वहीं बीडी-सिगरेट के डेढ़ से ढाई गुणा भाव वसूले जा रहे हैं।



बांदीकुई. कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन को लेकर प्रशासन व व्यापारियों की हुई बैठक में एक दिन किराना, राशन, जनरल स्टोर, फुटवियर, सेनेटरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल की दुकानें व दूसरे दिन मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कृषि उपकरण, हार्डवेयर एवं कपड़ा रेडीमेड की दुकानें खोले जाने पर सहमति हुई। ये दुकानें एक दिन के अंतराल में खुलेंगी, लेकिन मण्डी में दुकानें खुलने के साथ ही लोगों की भीड़ उमडऩे लगी है।

सैनी कॉलेज में आड़त के लिए सब्जी की बोली लगने पर भी भीड़ उमड़ती है। इससे से लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह उल्लंघन होता दिखाई देने लगा है। अधिकांश दुकानों पर पानी एवं साबुन का इंतजाम भी नहीं है। नगरपालिका की ओर से समयावधि का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपए जुर्माना, मास्क नहीं लगाए जाने पर सौ रुपए जुर्माना, अनुमति के अलावा अन्य प्रतिष्ठान खुला पाए जाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने पर सौ रुपए जुर्माना किया जाना भी तय किया हुआ है, लेकिन पालना नहीं करने पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। हालांकि अभी तक उपखण्ड क्षेत्र कोरोना संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अब भीड़भाड़ बढऩे से जागरूक लोगों को चिंता सताने लगी है।

Lockdown openly disregarded, may not be a violation