स्कूल के ताला लगाकर रोका रास्ता, प्रधानाचार्य के तबादले का विरोध

गुढ़ाकटला. मुही गांव के राजकीय आदर्श उ. माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य के तबादले से नाराज विद्यालय के बालकों ने बुधवार को मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया तथा मुख्य सड़क पर बैठ विरोध जताया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चौथमल मीना ने ब"ाों को समझाकर ताला खुलवाया।

Locking the school, protest against the transfer



जानकारी के अनुसार मुही के राजकीय आदर्श उ. माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य महेश गुप्ता का तबादला हो गया। इस पर आक्रोशित बालकों ने बुधवार को विद्यालय में मुख्य द्वार पर ताला लगाकर मुख्य सड़क पर बैठ विरोध जताया। इसके चलते मुही कुण्डामाता-दिलावरपुरा सड़क मार्ग भी बाधित रहा।

तालाबंदी की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों के साथ पंचायत समिति सदस्य दौलतराम मीना, भाजपा नेता पंकज शर्मा, पूर्व सरपंच लक्ष्मीनारायण मीना, गुढ़ाकटला चौकी प्रभारी महावीर शर्मा ने ब"ाों को समझाकर ताला खुलवाने की प्रयास किया, लेकिन ब"ो सक्षम अधिकारी के मौके पर पहुंच लिखित में आश्वासन देने पर अड़े रहे। करीब तीन घण्टे बाद मौके पर पहुंचे सीबीईओ, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सम्पतराम मीना एवं महेश शर्मा ने ब"ाों को नवनियुक्त प्रधानाचार्य के सात दिवस शिक्षण कार्य देखने के लिए कहकर समझाया। इस पर दोपहर करीब एक बजे विद्यालय का ताला खोल शिक्षण कार्य सुचारू किया गया।



आखिर अब कैसे याद आई

तालाबंदी के दौरान यह बात चर्चा में रही कि प्रधानाचार्य महेश गुप्ता का स्थानान्तरण हुए दस दिन हो गए। वे विद्यालय का चार्ज नए प्रधानाचार्य को देकर चले गए। नए प्रधानाचार्य ने तीन दिन तक क्लास भी ले ली। अब अचानक ब"ाों को विरोध-प्रदर्शन की याद कैसे आई, यह सवाल सभी के मन में उठा।

