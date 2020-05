9 घंटे के ऑपरेशन के बाद जिले से निकला टिड्डी दल

Locust crew came out of the district after 9 hours of operation: आलूदा-छारेड़ा क्षेत्र में पेड़-पौधों में नुकसान, बामनवास व गुढ़ाचन्द्रजी की ओर गया

दौसा. पश्चिमी देशों से आया टिड्डी दल को करीब 9 घंटे के ऑपरेशन के बाद जिले से बाहर भेजने में सरकारी अमले व ग्रामीणों को सफलता मिली। बुधवार रात टिड्डी दल ने दौसा जिले के आलूदा के बाग, छारेड़ा, सहसपुर व खेड़ा गावों की आसपास करीब पांच-छह किलोमीटर के दायरे में डेरा डाल दिया था। इसके साथ ही जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने रणनीति बना कर करीब 500 लीटर से अधिक कीटनाशक एकत्र किया। अधिकांशतया टिड्डियां पेड़ों पर ही बैठी।

कृषि विभाग एवं अन्य विभागों की टीम ने रात करीब 1 बजे पेड़ों व खेतों में बैठी टिड्डियों पर छिडक़ाव शुरू कर दिया। आलूदा व छारेड़ा से गुरुवार सुबह 10 बजे टिड्डियों का दल दो भागों में बंट गया। एक छारेड़ा, सवाईपुरा, धौली, भांवता होता हुआ लाहड़ीवाला पहाड़ी से पपलाज माता मंदिर के समीप होता हुआ सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास तहसील में प्रवेश कर गया। दूसरा दल आलूदा से भगलाई होता हुआ भाण्डारेज के बावड़ी दरवाजे से बीरासना, गढ़ राणौली, बहरावण्डा, टोरड़ा, फर्राशपुरा, कालाखोह अम्बाड़ी, गढोरा होता हुआ पहाड़ी क्षेत्र पार कर गुढ़ाचन्द्रजी की ओर बढ़ गया।



कृषि विभाग जयपुर क्षेत्र के संयुक्त निदेशक रामलाल मीना ने बताया कि रात को ही संसाधन लेकर आलूदा व छारेड़ा की सीमा पर पहुंच गए। रात एक बजे से कीटनाशक का छिडक़ाव शुरू कर दिया। अधिकांश टिड्डियां पेड़ों की टहनियों पर ही बैठी थी। मीना का दावा है कि करीब 40 प्रतिशत टिड्डियों को नष्ट कर दिया गया।



इस दौरान कृषि उपनिदेशक श्रीकांत अग्निहोत्री, सहायक उपनिदेशक अनिल शर्मा, कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीना, धर्मसिंह, सहायक कृषि अधिकारी रामधन मीना, बाबूलाल, गिर्राज प्रसाद मीना, रामजीलाल मीना आदि थे। विधायक मुरारीलाल मीना भी खेत का जायजा लेने पहुंचे। प्रशासन की ओर से नांगलराजावतान उपखण्ड अधिकारी ब्रजेन्द्र मीना, तहसीलदार गणराज बडग़ोती, थाना प्रभारी कमलेश चौधरी, आलूदा सरपंच रामेश्वर सैनी, पूर्व सरपंच जुगलकिशोर मीना, छारेड़ा सरपंच हरिकिशन मीना, अमित पापड़दा व रंगलाल मीना आदि ने भी सहयोग किया।

वजन से पेड़ों की टहनी टूटी, सुबह खेतों में बैठी



पेड़ों की एक-एक टहनी पर असंख्य टिड्डियां बैठे देख लोग आश्चर्यचकित हो गए। कई पेड़ों की तो वजन से टहनियां ही टूट गई। टिड्डियां जिन आम के पेड़ों पर बैठ गई थी उन पेड़ों की कैरियां भी खराब हो गई। पेड़ों के पत्तों को भी चट कर गई। टिड्डियों के दल पर कृषि विभाग ने सुबह 8 बजे तक कीटनाशक का छिडक़ाव किया तो कुछ आकाश में उडऩे लग गई और कुछ नीचे गिर गई। इसके बाद करीब 90 प्रतिशत टिड्डियां खेतों में बैठ गई। खेतों में हरे चारे व अगेती मूंगफली की फसलों में भी नुकसान किया। रात को टिड्डियों ने पेड़ों की टहनियों के पत्तों को अपना भोजन बनाया। इसके बाद जिन खेतों में फसल थी, उन खेतों में कृषि विभाग ने दवाइयों का छिडक़ाव कराया। वहीं किसानों ने ढोल, थालियां व अन्य चीजों को बजाकर खेतों से उनको उड़ाया। कई जगह टायर, पूले व अन्य चीजों को जलाया तो पटाखे फोड़े। डेक मशीन व डीजे आदि भी बजाए। गिर्राज रिंग्या ने बताया कि उनके मूंगफली के खेत में टिड्डी बैठ गई, लेकिन घरवालों ध्वनियंत्रों से भगाया।

