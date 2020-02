बांदीकुई व बैजूपाड़ा की 47 ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंचों की निकली लॉटरी

बांदीकुई. पंचायत समिति बांदीकुई व बैजूपाड़ा के अधीन आने वाली 47 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंचों की लॉटरी सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा व बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर की मौजूदगी में निकाली गई। इसमें बांदीकुई की 26 व बैजूपाड़ा की 21 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसमें बैजूपाड़ा में अनूसुचित जाति सामान्य व महिला वर्ग के लिए 2-2, अनुसूचित जन जाति सामान्य के लिए 3, महिला वर्ग के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक, सामान्य वर्ग के लिए 5 व सामान्य महिला के लिए 6 सीट आरक्षित हुई हैं। जबकि बांदीकुई में एससी सामान्य व महिला वर्ग के लिए 3-3, एसटी सामान्य 2 व महिला वर्ग के लिए 1, अन्य पिछडी जाति व महिला वर्ग 2-2, सामान्य वर्ग 6 व सामान्य महिला वर्ग के लिए 7 ग्राम पंचायतें आरक्षित हुई हैं। इस दौरान कोर्ट तिराहे से पंचायत समिति के सामने तक बेरिकेड्स लगाकर रूट वन वे किया गया।

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के बाहर पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए। ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग पंचायत समिति के सामने एकत्रित हो गए। बांदीकुई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हिंगोटा व मीनापाड़ा में सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति (सामान्य), बालाहेड़ा व खेड़ी एससी महिला वर्ग, एसटी सामान्य बावड़ीखेड़ा, भेदाड़ी मीणान व गगवाना, एसटी महिला अलीपुर व बैजूपाड़ा, अन्य पिछडा वर्ग नौरंगवाड़ा एवं बिवाई, महुखुर्द, लोटवाड़ा, पूंदरपाड़ा, टुडियाना सामान्य वर्ग, गोलाड़ा, निहालपुरा, ढिगारियाभीम, बडियाल कलां, नांगल झामरवाड़ा व बालाहेड़ी सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं। जबकि बांदीकुई पंचायत समिति के अधीन ग्राम पंचायत पामाड़ी, द्वारापुरा, कीरतपुरा अनुसूचित जाति (सामान्य), नारायणपुरा, खूंटला व नयागांव एससी महिला, भांवता-भांवती, गुढ़लिया अनूसुचित जन जाति (सामान्य) व कोलवा एसटी महिला, सोडाला व रलावता अन्य पिछड़ा वर्ग, आभानेरी व धनावड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अनंतवाड़ा, भाण्डेड़ा, श्यालावास कलां, पीचूपाड़ा खुर्द, गादरवाड़ा गूजरान व प्रतापपुरा सामान्य वर्ग, मूण्डघिस्या, झूंपड़ीन, ऊनबड़ा गांव, नंदेरा, पीचूपाड़ा कलां, देलाड़ी व अरनिया सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं।



दिल के अरमा आंसुओं में बह गए

गत 21 दिसम्बर 2019 को लॉटरी निकले के साथ ही आरक्षित पदों के लिए संभावित दावेदारों ने प्रचार प्रसार में दमखम झौंक दिया। कुछ दिन बाद ही मामला न्यायालय में चला गया। इसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से नए सिर से लॉटरी निकाले जाने के आदेश जारी हो गए, लेकिन गत 21 दिसम्बर को निकाली गई लॉटरी के बाद सोमवार को निकाली गई लॉटरी में ज्यादातर ग्राम पंचायतों में सरपंचों की आरक्षित पद बदल गए। जबकि संभावित दावेदारों ने हजारों रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च कर दिए, लेकिन अब सीट बदल जाने से दिल के अरमान आंसुओं में बह गए वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।

इनमें हुआ फेरबदल

लॉटरी में सरपंच पद के लिए पहले गुढ़लिया व कोलवा एससी महिला के लिए आरक्षित हुआ। जो कि अब बदलकर गुढ़लिया अनूसूचित जन जाति व कोलवा महिला अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित हुआ है। खूंटला अनुसूचित जाति सामान्य से महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। आभानेरी, पीचूपाड़ा कलां, नारायणपुरा अनूसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुए थे। जो कि अब आभानेरी पिछड़ा वर्ग, पीचूपड़ा कलां सामान्य महिला, गादरवाड़ा गूजरान अनुसूचित जन जाति से बदलकर सामान्यवर्ग, रलावता एसटी महिला से बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग, मूण्डघिस्या अन्य पिछड़ी जाति से बदलकर अब सामान्य वर्ग महिला, पामाड़ी अन्य पिछड़ी जाति से बदलकर अब अनूसचित जाति सामान्य, भाण्डेड़ा अन्य पिछड़ी जाति महिला वर्ग से बदलकर सामान्य, नया गांव अन्य पिछड़ी जाति महिला वर्ग से अनूसचित जाति महिला वर्ग, एवं नंदेरा सामान्य से सामान्य महिला, द्वारापुरा सामान्य से अनूसुचित जाति, कीरातपुरा सामान्य से अनूसुचित जाति में बदल गई। सोडाला सामान्य महिला से सामान्य, झूंपड़ीन सामान्य से सामान्य महिला, ऊनबड़ा गांव भी सामान्य से सामान्य महिला में बदल गई हैं। जबकि बैजूपाड़ा पंचायत महुखुर्द अनूसूचित जाति से सामान्य, टुडियानाएससी महिला वर्ग से सामान्य, बालाहेडा एसटी से एसटी महिला, पूंदरपाड़ा एसटी से सामान्य, गगवाना ओबीसी से अनूसुचित जन जाति, बडिय़ाल कलां सामान्य से सामान्य महिला, मीनापाड़ा सामान्य से एससी, नांगल झामरवाड़ा सामान्य से महिला सामान्य, नौंरगवाड़ा सामान्य से ओबीसी, लोटवाड़ा सामान्य से सामान्य महिला, खेड़ी सामान्य से एससी महिला में परिवर्तित हुई हैं।