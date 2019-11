महुवा नगरपालिका आम चुनाव 2019: युवाओं के हाथ होगी विकास की कमान

महुवा (दौसा). Mahuva Municipal General Election 2019: Development will be commanded by youth ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनने के बाद पहली बार हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव में युवा प्रत्याशियों का दबदबा है। भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों में भी 75 फीसदी से अधिक युवा शामिल हैं। 173 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से करीब 80 फीसदी प्रत्याशी 21 से 45 वर्ष के बीच की आयु के हैं।

निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक 173 में से करीब 136 प्रत्याशी युवा हैं। इनमें 72 प्रत्याशी महिलाएं हैं। महिलाओं में भी अधिकांश महिला प्रत्याशी युवा ही हैं। ऐसे में महुवा की सरकार की कमान अब युवाओं के हाथों में आने की उम्मीद जताई जा रही है। पालिका चुनाव में 15 से अधिक वार्ड तो ऐसे हैं, जिनमें युवा प्रत्याशी ही चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि करीब 37 प्रत्याशी 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं। खास बात यह है कि जो लोग पार्षद रह चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र अधिक होने व मतदाताओं की भावनाओं को जानते हुए ऐसे लोगों ने अब पुत्र या किसी अन्य युवा को चुनाव लडऩे का मौका दिया है।



निर्दलीय प्रत्याशी पड़ रहे हैं भारी

भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलवा इस बार निर्र्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में डटे हैं। अधिकांश वार्डों में 4 से 5 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की वार्ड में पकड़ व मतदाताओं में विश्वास होने से कहीं त्रिकोणीय तो कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा है। प्रत्याशी वोट हथियाने के लिए मतदाताओं को संतुष्ट करने के साथ ही भरोसा जताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भाजपा व कांग्रेस के नेता जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। प्रत्येक वार्ड की अलग-अलग स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं और जहां प्रत्याशी कमजोर है, उसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। वार्डों में लोग चबूतरों पर बैठकर पालिका चुनावी चर्चा में मशगूल दिखाई देते हैं।

प्रचार में लगा रखा है दमखम, मतदाताओं के चरण छूकर ले रहे आशीर्वाद

पालिका चुनाव के लिए 16 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशियों ने अपना पूरा दम लगा रखा है। प्रत्याशी सुबह जल्दी एवं शाम को देर तक वार्डों में प्रचार-प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं। सुबह-शाम मतदाता घर पर ही मिलते हैं। जबकि दोपहर के समय में प्रत्याशी वोट लेने के लिए मतदाताओं के चरण छूकर जीत का आशीर्वाद तक ले रहे हैं।