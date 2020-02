महुवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला की सजगता से बाइक छोड़ भागे चोर

मण्डावर. महुवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला की सजगता से चोर बाइक ले जाने में असफल रहे। दरअसल शुक्रवार रात चोर महुवा के एक मैरिज गार्डन से बाइक को चुरा ले गए। पता लगते ही बाइक मालिक सुभाष जांगिड़ ने पुलिस के साथ ही विधायक को भी दूरभाष पर सूचना दी। विधायक ने महुआ सीओ शंकरलाल मीणा को मामले से अवगत कराया।

महुवा व मण्डावर पुलिस थाने से इलाके में नाकाबंदी करा दी गई। विधायक को किसी ने बताया कि चोर पीलवा के जंगल की तरफ गए हैं। इस पर रात करीब 11 बजे विधायक भी अपनी गाड़ी से जंगल की तरफ चल दिए। चारों तरफ से घिरता देख चोर बाइक को छोड़कर भाग गए। इस पर विधायक ने बाइक को अपने कब्जे में लिया और रसीदपुर चौकी आकर पुलिस के सुपुर्द कर दी। पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है।

राजधानी एक्सप्रेस के सामने ट्रेक पर डाला सरिया

भण्डाना. दौसा-जयपुर रेलवे ट्रेक पर जीरोता के समीप राजधानी एक्सप्रेस के सामने पटरी पर सरिया डालने की घटना का शनिवार को दौसा सदर थाने में रेलवे पुलिस बल ने मामला दर्ज कराया। घटना गुरुवार की है, लेकिन रेलवे ने अपने स्तर पर ही घटना की पड़ताल कर अब मामला दर्ज कराया है।



दरअसल रात करीब साढ़े ग्यारह बजे दिल्ली से अहमदाबाद जा रही राजधानी एक्सप्रेस के सामने किसी ने ट्रेक पर लोहे का सरिया रख दिया। ट्रेन के लोको पायलट को सरिया दिखाईदेने पर उसने तत्काल गाड़ी को रोक दिया। सरिए को हटाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान करीब पांच मिनट ट्रेन खड़ी रही। हालांकि गनीमत यह रही कि चालक को समय रहते सरिया दिखाई देने पर हादसा टल गया। घटना की सूचना टे्रन के गार्ड एनके चड्ढा ने रेलवे पुलिस बल दौसा चौकी पर दी।

चौकी प्रभारी विक्रमसिंह चौधरी ने बताया कि इस संबंध में दौसा सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी रविन्द्र चौधरी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआईजगदीश को सौंपी गई है।

Mahuva MLA Omprakash Hudla escaped from the bike due to the awareness