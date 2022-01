मकर संक्रांति: हवा ने सताया तो पतंगबाजी की जगह फोटोबाजी

दौसा Published: January 14, 2022 12:43:39 pm

दौसा. मकर संक्रांति पर्व पर शुक्रवार सुबह सुबह हवा ने पतंगबाजों को सताया। इसके चलते युवा फोटोबाजी करने लगे। पतंगबाजी के साथ हर आयुवर्ग के लोगों में मोबाइल से सेल्फी लेने का क्रेज भी जमकर देखा गया। हर कोई पतंग उड़ाते हुए फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने को आतुर रहा।

वहीं दिनभर दान-पुण्य करने भी की लोगों में होड़ लगी रही। किसी ने गरीबों को खाना खिलाया, किसी ने कपड़े बांटे तो कुछ लोगों ने गोशाला में जाकर गायों को चारा व गुड़-खिचड़ा खिलाया।



जिलेभर में सुबह ही बच्चे पतंग-डोर लेकर छतों पर चढ़ गए। हालांकि दिनभर हवा कम चलने के कारण पतंग उड़ाने वालों में मायूसी रही। इसके बावजूद जैसे-तैसे पतंग को आकाश की ओर भेजा गया। दोपहर बाद हवा चलने पर लोगों में उत्साह बढ़ गया और आकाश में रंग-बिरंगी पतंगे इठलाने लगी। आकाश एक से बढ़कर एक डिजाइनर पतंगों के कारण रंग बिरंगा दिखाई दे रहा था। लोगों ने मकानों की छतों पर ही डेक मशीनें लगा ली। पतंग उड़ाने के साथ ही युवा छतों पर फिल्मी गानों की धुनों पर झूम रहे थे। कई मंदिरों में पतंगों की झांकी सजाई गई।

मकर संक्रांति पर सुबह से ही बाजारों में पतंग-मांझा खरीदने वाले युवकों की भीड़ लगी रही। इधर पर्व पर व्यंजन बनाने के लिए सामान खरीदने वालों की भी भीड़ रही।



1 करोड़ से अधिक का कारोबार

बदलते दौर में अब मकर संक्रांति पर पतंगबाजी एक-दो दिन तक ही सिमट गई है। इसके अलावा कोरोना व महंगाई की मार के बीच जिले में करीब 1 करोड़ से अधिक की पतंग-डोर बिक गई।

कोरोना का नहीं दिखा असर

मकर संक्रांति पर्व के उत्साह के बीच कोरोना गाइड लाइन का असर देखने को नहीं मिला। सरकार ने घरों पर रहकर त्योहार मनाने की अपील की थी, लेकिन युवाओं सहित अन्य लोगों ने सामूहिक रूप से एकत्र होकर पतंगबाजी की। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी लोग नहीं करते दिखे।

