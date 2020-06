मेहंदीपुर बालाजी में पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

मेहंदीपुर बालाजी(दौसा).Man accused of killing wife in Mehandipur Balaji arrested, sent to jail कस्बे में गुरुवार तड़के एक विवाहिता की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस सम्बन्ध में धर्मशाला मैनेजर की पत्नी ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला कन्ट्रोल रूम दौसा से सूचना मिली थी कि एक धर्मशाला में टिंकू उर्फ निर्मलसिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। थाना प्रभारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना देने वाले के मोबाइल पर संपर्क किया तो बंद मिला। इस पर धर्मशाला मैनेजर की पत्नी से धर्मशाला का गेट खुलवाकर जांच की। धर्मशाला में कमरे का दरवाजा बाहर से बन्द मिला। जिसे खोल कर देखा तो कमरे के अन्दर एक महिला मृत अवस्था मे फर्स पर पड़ी मिली।



धर्मशाला मैनेजर ने पुलिस को बताया कि 3 जून को रोली व उसका पति टिंकू उर्फ निर्मलसिंह आए थे, जो रात को इसी कमरे में रुके थे। आरोपी की तलाश की गई तो वह धर्मशाला के नीचे कमरे मे छुपा हुआ मिला। जिसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने उसकी पत्नी का गला घोंटना स्वीकार किया है, वहीं मृतका के गले पर भी निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम कराकर शव को उसके बेटे अमित के सुपुर्द कर दिया।घटना के सम्बन्ध मे धर्मशाला मैनेजर की पत्नी लक्ष्मीदेवी ने टिंकू के खिलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिझोर सेक्टर 53 नोएडा यूपी निवासी आरोपी टिंकू उर्फ निर्मलसिंह पुत्र प्रतापसिंह को न्यायालय में पेश करने पर जेल भेज दिया गया।

बेटियों के रिश्ते को लेकर था विवाद

मेहंदीपुरबालाजी थाना प्रभारी ने बताया कि इस महिला ने आरोपी से दूसरी शादी की है। महिला के पहले के भी 6 बच्चे थे। वहीं दूसरी शादी के बाद उसके भी दो संतान हो गई। पति-पत्नी में बेटियों के रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा था। वह पहले भी मेहंदीपुरबालाजी आया था।