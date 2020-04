दौसा जिला कलक्टर पहुंचे मण्डी, कहा अभी एक सप्ताह नहीं खुलेगी मण्डी

दौसा. Mandi reached Dausa district collector, said that market will not open for a week जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मंगलवार शाम कृषि उपज मण्डी का जायजा लिया। मण्डी स्टाफ व व्यापारियों से चर्चा कर की। जिला कलक्टर ने सोशल डिस्टेंस व कोरोना वायरस से बचाव के सभी उपाय अपनाने पर बल दिया।

गौरतलब है कि किसानों की परेशानी दूर करने के लिए जिले की सभी मण्डियों को बुधवार से चालू किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन अब केन्द्र सरकार के आगामी एक सप्ताह तक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश मिलने के बाद अब आगामी 20 अप्रेल तक मण्डी नहीं खोली जाएगी।

उल्लेखनीय है कि लालसोट, लवाण व बांदीकुई में राजफैड द्वारा गेंहू की खरीद 25 अप्रेल से तथा लालसोट, बांदींकुई, मण्डावर, दौसा व मण्डावरी पर एफसीआई द्वारा चना व सरसों की खरीद 1 मई से शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने 16 सहकारी समितियां (12 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं 4 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां) को निजी गौण मंडी के रूप में घोषित भी किया है।



इस दौरान उपखण्ड अधिकारी पुष्कर मित्तल, कषि उपज मंडी सचिव संतोष मीना, व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश चौधरी, मुरारी धोंकरिया, कैलाश कानेटी सहित कई लोग थे।

प्राधिकार पत्र निलम्बित

गीजगढ़. ग्राम पंचायत फर्राशपुरा के रसद डीलर नरेश मीणा का लाइसेन्स जिला रसद अधिकारी प्रहलाद मीणा ने निलम्बित कर दिया। जानकारी के अनुसार फर्राशपुरा डीलर नरेश मीणा पर ग्रामीणो ने रसद सामाग्री वितरण में अनियमिताओ की शिकायत की थी।इस पर सिकराय प्रवर्तन निरीक्षक विजयलक्ष्मी शर्मा ने गंाव जाकर जांच की थी।