मंदिर ट्रस्ट की अपील: मेहंदीपुरबालाजी दर्शन को ना आएं श्रद्धालु, कुछ समय के लिए बंद रहेंगे दर्शन

मेहंदीपुर बालाजी. (दौसा) Mandir Trust's appeal: Devotees not to visit Mehandipur Balaji Darshan, Darshan will remain closed for some time देश-विदेश में कोरोना वायरस के असर को देखते हुए बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने बालाजी दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं से सामान्य हालात होने तक मेहंदीपुर बालाजी दर्शनों के लिए नहीं आने की अपील की है। मंदिर ट्रस्ट प्रवक्ता के अनुसार मेहंदीपुर बालाजी में होली महोत्सव के दौरान से ही लगातार श्रद्धालुओं की संख्या अधिकतर बनी हुई है।

जबकि सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज व भीड़भाड़ वाली जगह पर पाबंदी लगा दी है। ट्रस्ट अध्यक्ष महंत किशोरपुरी महाराज ने बताया कि जनहित को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि मेहंदीपुर बालाजी में मौजूद श्रद्धालु बालाजी दर्शन कर तुरंत घर लौंटें। वहीं अन्य श्रद्धालु बालाजी के दर्शनों के लिए ना आएं।

इससे कि कोरोना वायरस से बचाव में मदद मिल सके। हालांकि इस दौरान बालाजी की नित्य पूजा अर्चना होती रहेगी। गौरतलब है कि सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर स्कूल-कॉलेज सिनेमा हॉल सहित भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वहीं लालसोट में ब्याई माता के मेले को भी कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने आयोजित नहीं होने दिया। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में तो प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहां देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है।