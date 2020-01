संदलपोशी का जुलूस निकाला

दौसा. हजरत सूफी हकीमुद्दीन शाह के सालाना उर्स का समापन बुधवार को संदलपोशी व रंग शरीफ कार्यक्रम के साथ हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान के अलावा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व गुजरात के अकीदतमंदों ने भी हिस्सा लेकर धर्म लाभ लिया।

March out... संदलपोशी का जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इसमें मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ उमड़ी। आस्तान ए हकीमी सोसायटी दौसा के कार्यवाहक समन्वयक सूफी डॉ. अब्दुल लतीफ शाह (अन्ना मिया) ने बताया कि उर्स के तहत हुए कव्वाल कार्यक्रम व मुशायरे में राजस्थान सहित अन्य स्थानों से आए कव्वाल व शायरों ने शिरकत कर कार्यक्रम में समां बांधी। सचिव बाबू जलालुद्दीन शाह ने बताया कि यह हजरत सूफी हकीमुद्दीन शाह का 36वां सालाना उर्स था।

Enjoyed kite flying on the second day as well... दूसरे दिन भी उठाया पतंगबाजी का लुत्फ

दौसा. दो दिवसीय मकर संक्रांति के अवसर पर दूसरे दिन भी युवक-युवतियों सहित बच्चों ने पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। दिनभर ये काटा वो मारा शोर सुनाई दिया। लोगों ने गायों को चारा खिलाकर व असहाय लोगों को वस्त्र दान पुण्य किया। गोशाला में भी गुड़ व बाजरे का खिंचड़ा खिलाया। पूनम टॉकीज के समीप जितेश खण्डेलवाल व दिनेश गुप्ता के निर्देशन में लंगर का आयोजन किया। जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसादी पाई।

Jaggery and millet millet fed to cows... गायों को खिलाया गुड़ व बाजरे का खिचड़ा

लालसोट. उपखण्ड के सवांसा गांव स्थित अंजनी गोशाला में बुधवार को मकर सक्रांति के मौके पर गायों को पूजन कर गुड़ व बाजरे का खिचड़ा खिलाया गया।लोगों ने बढ़-चढकऱ गौशाला में गुड़-बाजरे व चारे का दान दिया। गोशाला समिति के मंत्री सुरेशचंद्र शर्मा ने बताया कि जयपुर निवासी टीकमचंद गुप्ता व कन्हैयालाल ठेकेदार ने आर्थिक सहयोग दिया। देवेंद्र शर्मा, शंभूलाल शर्मा, शंभूदयाल वैद्य, उज्जवल शर्मा, महावीर जैन, दिलीप कुमार, नवल सिंह, पंकजकुमार व मीठालाल मीना आदि मौजूद थे।