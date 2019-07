दूसरे दिन भी बंद रहे बाजार, जारी रहा अनशन

बसवा में पंचायत समिति बनाने की मांग

बसवा. कस्बे में पंचायत समिति गठन संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहा अनशन दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा, वहीं बाजार भी बंद रहने से सन् नाटा पसरा रहा।व्यापारी व कस्बे के सैकड़ों लोग पूरे दिन अनशनकारियों के पास बैठे रहे। लोगों ने हरिकीर्तन किया।पुरानी तहसील के सामने बैठे अनशनकारियों की चिकित्साप्रभारी डॉ. गिरधर शर्मा, कृष्णमोहन शुक्ला, रजनी सोनी की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य की जांच की।

समिति अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण कट्टा ने बताया कि कस्बे में पंचायत समिति की मांग को लेकर चल रहे अनशन का कस्बे के निजी विद्यालय के संचालकों ने समर्थन किया है। अनशन जारी रहने तक शनिवार से निजी विद्यालय भी बंद रहेंगे। पेंशनर्स ने भी समर्थन किया है। वे अनशनकारियों के पास बैठे रहे। लोगों ने बताया कि गुरुवार सुबह से अनशन चल रहा है, लेकिन शुक्रवार शाम तक कोई भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि नहीं आया। इसको लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश फैल रहा है। लोगो का कहना है की अगर सरकार अनशन से नहीं सुनेगी तो लोगो को आगे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा।

फीडर इंचार्ज घायल



लवाण. कस्बे में गत दो दिन से हो रही बरसात से मकानों में सीलन आने लगी है, वहीं जीएसएस कार्यालय का छ"ाा गिरने से फीडर इंचार्ज रामजीलाल घायल हो गया। जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। कर्मचारियों ने बताया कि सुबह फीडर इंचार्ज रामजीलाल बैरवा जीएसएस के अन्दर घुस रहा था तो अचानक कार्यालय का छ"ाा उस पर गिर गया।

चोट आने पर सीएचसी में भर्ती कराया। जीएसएस पर बना कार्यालय भवन करीब पंैतीस साल पुराना है। जो जर्जर हालत में हो गया है।कर्मचारियों ने नया भवन बनवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर, ग्राम पंचायत की अनदेखी से बरसात से पूर्व नालों की सफाई नहीं कराने पर पानी नालों में भर गया।मकान की नींव में पानी जाने से सेफ्टी टैंक जमीन में धंस गया।