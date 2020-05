बांदीकुई में सुबह 7 से दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगे बाजार

Markets will open in Bandikui from 7 am to 1 pm: व्यापारी एवं प्रशासन की बैठक में लिया निर्णय

बांदीकुई. कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में बाजार खोलने को लेकर व्यापारियों व प्रशासन की उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में एसडीओ पिंकी मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें रोस्टर के अनुसार सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक ही बाजार खोलन का निर्णय लिया गया। इसमें पूर्व की भांति ही बाजार खुलेगा। इसमें 5 मई को मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटविजयर, कपड़ा रेडीमेड, कपड़ा, मनिहारी, फैंसी, टेलर, इलैक्ट्रिकल्स-बिजली फिटिंग, साइकिल व टायर-टयूब पंचर, फर्निचर एवं 6 मई को किराना खाद्य सामग्री, जनरल स्टोर, खाद-बीज, सैनेटरी, बिल्डिंग मैटेरियल, कृषि उपकरण, हार्ड वेयर, बर्तन, पत्तल-दोने, पेंट, ज्वैलर्स एवं फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की दूकानें खुलेंगी।

ये दुकानें प्रतिदिन एक दिन के अंतराल में रास्टर के मुताबिक खोली जाएंगी। जबकि सब्जी, डेयरी व मेडिकल की दूकानें नियमित खुलेंगी। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी डॉ.बनवारीलाल ने बताया कि कटला व कॉपलैक्स बाजार बंद रहेगा। तय समय से अधिक दुकान खुली पाए जाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना होगा। प्रतिष्ठान संचालक व कार्मिकों के मास्क पहने नहीं पाए जाने पर पांच सौ रुपए एवं ग्राहक पर 2 सौ रुपए जुर्माना देय होगा। सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं होने पर सौ रुपए एवं थोक विक्रेता लोडिंग व अनलोडिंग का कार्य शाम 7 से रात 12 बजे तक करेंगे। रेस्टोरेंट, भोजनालय, सैलून एवं हलवाई की दूकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस मौके पर पुलिस वृत्ताधिकारी संजयसिंह चम्पावत, थाना प्रभारी राजेन्द्र मीणा, बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर एवं व्यापार मण्डल पदाधिकारी भी मौजूद थे। (नि.सं.)

नर्सेज का पदनाम बदलने की मांग

बांदीकुई. राज्य नर्सेज एसोसिएशन की ओर से सोमवार को क्षेत्रीय विधायक गजराज खटाना को ज्ञापन सौंपकर नर्सेज दिवस पर 12 मई को नर्सेज संवर्ग के पदनाम नर्स द्वितीय को नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्स प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर देने की मांग की गई।

नर्सेजकर्मियों ने बताया कि राज्य का नर्सेज संवर्ग लम्बे समय से अपने पद नाम केन्द्र के अनुरूप किए जाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन दिनों कोरोना संक्रमण में भी नर्सेज दिनरात उपचार में जुटे हुए हैं। पद नाम बदलने से अतिरिक्त कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। ऐसे में नर्सेज दिवस के दिन पदनाम बदलने जाने की घोषणा की जाए। इस पर क्षेत्रीय विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नर्सेज दिवस पर चिकित्साकर्मियों के पद नाम बदले जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में महेन्द्र मीणा, शीला पीके, राजेश शर्मा, राकेश कुमार, हेमलता एवं पृथ्वीसिंह शामिल थे।

