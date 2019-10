सामूहिक आत्महत्या का प्रयास : चार की तबीयत में सुधार, सामान्य वार्ड में किया शिफ्ट

दौसा. गीजगढ़. Mass suicide attempt: improvement in health of four, shift in general ward सिकन्दरा थाना इलाके के टोरड़ा गांव की मलेट्या ढाणी में 1 अक्टूबर की रात जिस परिवार के पांच सदस्यों ने विषाक्त पदार्थ के सेवन कर सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया था, गुरुवार को भी उनका जयपुर अस्पताल में इलाज चल रहा, लेकिन तबीयत में धीरे -धीरे सुधार आ रहा है। हालांकि इन पांच सदस्यों में से एक युवती की तबीयत थोड़ी नाजुक है, लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है। जयपुर अस्पताल में उनकी देख-रेख कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार सुबह सुरेश बैरवा के परिवार की विधवा बेटी रेखा के अलावा सभी को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि रेखा की तबीयत में भी निरन्तर सुधार है।



उल्लेखनीय है कि टोरड़ा के मलेट्या ढाणी निवासी सुरेश बैरवा (50) ने अपनी पत्नी बिन्नो देवी व दो पुत्र संजय, किशनलाल व एक विधवा पुत्री रेखा (25) के साथ मिलकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी का प्रयास किया था। पुलिस के अनुसार सुरेश बैरवा के परिवार द्वारा बेटी के प्रेमी संग शादी के लिए मनमर्जी से चले जाने से दुखी होकर यह कदम उठाया गया था।



इधर, सुरेश बैरवा के घर पर गुरुवार को भी ताला लटका हुआ है। उसके रिश्तेदार जयपुर में उनकी सार सम्भाल में लगे हुए हैं। इधर जिस बेटी के प्रेमी के साथ फरार होने से दुखी इस परिवार ने सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया था, पुलिस उस बेटी को भी ले आई। वह अपनी बहन के पास बताई जा रही है।

तेरह किलो पॉलीथिन जब्त

दौसा. स्वच्छ भारत मिशन के तहत बुधवार को नगर परिषद की टीम ने दुकानों से तेरह किलो पॉलीथिन जब्त की। परिषद की इस कार्रवाईसे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। एसआई पुष्पेन्द्र खण्डेलवाल ने बताया कि सैंथल रोड, आरओबी के नीचे सहित अन्य स्थानों पर पॉलीथिन जब्त की कार्रवाई की गई। दल में राजेश गौतम, प्रेमकुमार आदि थे।

टैंकर की टक्कर से घायल

दुब्बी. राष्टीय राजमार्ग पर दुब्बी बस स्टैण्ड पर बुधवार को सड़क पार करते समय टैंकर की टक्कर से एक जना गंभीर घायल हो गया। बनवारीलाल चाय की दुकान खोलने घर से सड़क पार करने के लिए खड़ा था। तभी टैंकर की टक्कर से वह गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची टोल एम्बुलेंस से दौसा अस्पताल भिजवाया गया। हालत गभीर होने पर जयपुर रैफर कर दिया। पुलिस ने टैंकर को पुलिस चौकी मेें खड़ा करा दिया है। इसी प्रकार खनिज विभाग की टीम ने बजरी से भरे तीन डम्पर पकड़े हैं।