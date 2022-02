रीट मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री परसादीलाल ने विपक्ष पर साधा निशाना

दौसा Published: February 12, 2022 08:18:07 pm

लालसोट. प्रदेश सरकार के लिए गले की हड्डी बनी रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर विपक्षी दल भाजपा द्वारा सडक़ से लेकर विधानसभा में किए जा रहे हंगामे के बीच प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीना ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है।

Medical Minister Parsadilal targeted the opposition regarding the REET issue शनिवार को लालसोट में पत्रिका से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विपक्ष भर्तियां टालने के लिए बहाने बना रहा है। एसओजी सही कार्रवाई कर रहा है, अब तक चालीस जनों को जेल में डाला जा चुका है। आज तक पूरे देश में किसी भी पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नाकारा है, अपनी भूमिका निभाने में नाकाम है, सरकार ने सेकेंड लेवल की परीक्षा को निरस्त कर बड़ा एक्शन लिया है, अब 32 हजार की जगह 62 हजार की भर्ती होगी और मई में दोबारा परीक्षा होगी। (नि.प्र.)

डांग क्षेत्र का होगा विकास-लाखनसिंह

दौसा. करौली विधायक लाखनसिंह मीणा को डांग विकास क्षेत्रीय विकास मंडल का अध्यक्ष बनाने के बाद जयपुर से करौली जाते समय शनिवार को दौसा कलक्ट्रेट चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया।

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में लाखनसिंह ने कहा कि डांग क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, सड़क सहित आम जनता की समस्याओं का समाधान कर चहुमुंखी विकास किया जाएगा। डांग में विकास की बहुत गुंजाइश है। सरकार से विशेष पैकेज लेने का प्रयास रहेगा। रीट मामले पर अध्यक्ष ने कहा कि सरकार व एसओजी ने ईमानदारी से कार्य कर दोषियों को पकड़ा है। लेवल-2 की परीक्षा रद्द कर अब 62 हजार वैकेंसी निकालकर बेरोजगारों को तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों से संगठन व सरकार मजबूत होगी।

इस अवसर पर मोइन खान, पवन कुमार मीणा, शालू खान, विश्राम, जावेद, राहुल जायसवाल, दिनेश धरनवास, अशोक कुमार मीना, धर्म सिंह गुर्जर, हरिशंकर मीना, बनवारी लाल मीना सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।

