चिकित्सकों के तबादलों व प्रतिनियुक्ति से चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी

Medical system derailed by transfer and deputation of doctors: विशेषज्ञ चिकित्सकों की खल रही कमी

दौसा. चिकित्सकों के बार-बार तबादलों व प्रतिनियुक्ति के कारण ग्रामीण अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के बिना मरीजों को परेशानी होती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी खल रही है।

यही कारण है कि मरीजों को विशेष चिकित्सकों को दिखाने के लिए जिला मुख्यालय या फिर जयपुर जाना पड़ता है। कई बार तो चिकित्सकों की तबादलों में राजनीति भी आड़े आ जाती है। उदाहरणार्थ पिछले महीनों जब चिकित्सकों के तबादलों का दौर चला था तो दौसा अस्पताल से करीब आधा दर्जन चिकित्सकों के तबादले हो गए थे, हालांकि बाद में उनके तबादले निरस्त हो गए थे। ऐसा दौसा ही नहीं अन्य अस्पतालों में भी हो रहा है।

11 चिकित्सकों की कमी



जिला अस्पताल में तो फिर भी एक ही पद खाली है। लेकिन ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 69 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 58 पद भरे हुए हैं। जबकि 11 चिकित्सकों के पद खाली है। ग्रामीण अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी खल रही है। अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक ग्रामीण इलाकों की बजाय शहरी अस्पतालों में काम करना पसंद कर रहे हैं।

ग्रामीण अस्पतालों नहीं है कई विशेषज्ञ



जिले की पापड़दा पीएचसी में न तो महिला रोग विशेषज्ञ है और न ही शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक है। यही स्थिति भाण्डारेज सीएचसी में हैं। कुण्डल, सैंथल, लवाण, मण्डावरी, रामगढ़पचवारा, बड़ागांव में न तो महिला रोग विशेषज्ञ है और ना ही शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ है। इसी प्रकार दंत रोग विशेषज्ञ मात्र दौसा, लालसोट, मण्डावरी, बांदीकुई, महुवा, मण्डावर, सिकराय व सिकंदरा में ही है, अन्य अस्पतालों में नहीं है। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ मात्र बांदीकुई, महुवा, मण्डावर, सिकराय व सिकंदरा के अस्पतालों के अलावा कहीं नहीं है।

बात यदि हड्डी रोग विशेषज्ञ की करें तो बांदीकुई व महुवा में दो-दो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जबकि सिकंदरा में एक हड्डी रोग विशेषज्ञ है। अन्य अस्पतालों में इन चिकित्सकों की कमी है। खास बात यह है कि बड़े शहरों के अस्पतालों के अलावा छोटे कस्बों के सरकारी अस्पतालों में बहुत ही कम मरीजों को फायदा मिल रहा है।



फैक्ट फाइल



अस्पताल स्वीकृत पद रिक्त

जिला अस्पताल 56 1

ग्रामीण अस्पताल 181 29

नर्सिंग व अन्य 1430 642

