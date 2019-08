रेलकर्मियों ने झाडू लगाकर की स्टेशन की सफाई

Message given to keep clean India - clean rail.... बांदीकुई ग्रामीण. उत्तर-पश्चिम रेलवे एम्पलाइज यूनियन की तीनों शाखाओं की ओर से रेलकर्मियों ने रविवार को रेलवे स्टेशन पर सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। मण्डल संयुक्त सचिव माघवेन्द्रसिंह टोनी ने बताया कि रेलकर्मी घर के आसपास व रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता को बढ़ावा देने में सहभागिदारी निभाए। इससे सौन्दर्यकरण को बढ़ावा मिल सके।

Message given to keep clean India - clean rail.... उन्होंने कहा कि बांदीकुई स्टेशन को साफ-सुथरा रखकर स्वच्छता के मामले में मण्डल स्तर पर अलग पहचान बनाए जाने के लिए प्रयासरत हैं।

इस मौके पर संजय भटनागर, देशराजसिंह, धर्मङ्क्षसह, ओमप्रकाश, विजयसिंह, रामावतार, मनीष कुमार, दिनेश कुमार, पिंकी, राजाराम, जौहरीलाल, शिवकुमार, सीपी मीणा, सीवी छाबड़ी, भगतराम, राकेश, हरिकिशन, उमेश शर्मा, महेशचंद शर्मा, जेपी मीणा ने भी स्वच्छ हो बांदीकुई-हमारा ये संकल्प है व हमारा स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल रखने का संदेश भी दिया।

कुण्डल अस्पताल मार्ग पर भरा पानी, मरीज परेशान

दौसा. यदि आप कुण्डल के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज के लिए जा रहे है,ंतो सावधान। आपको उपचार से पूर्व अस्पताल मार्ग पर भरे डेढ़ से दो फिट बारिश के पानी से गुजरना होगा।

दौसा-बांदीकुई वाया कुण्डल राजमार्ग पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप पानी निकास की व्यवस्था नहीं होने से यहां बारिश का गन्दा पानी करीब डेढ़ से दो फिट तक कई दिनों तक भरा रहता है। इससे अस्पताल में जाने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पडता है।

अस्पताल प्रशासन सहित ग्रामीणों ने राजमार्ग पर भरने वाले गन्दे पानी की समस्या से कई बार जिला कलेक्टर से लेकर सभी उच्चाधिकारीयों को कई बार अवगत करवा दिया। लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। सरपंच राजेन्द्रकुमार शर्मा का कहना है कि राजमार्ग का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है।

पानी भराव की समस्या से होने वाली परेशानी से विधायक सहित सार्वजनिक विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। उन्होंने जल्द ही स्थाई समाधान कराने की बात कही है।