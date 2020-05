प्रवासी आ तो रहे हैं, लेकिन रोजगार कहां से मिलेगा?

Migrants are coming, but where will they get employment?: ग्रामीण इलाकों में मनरेगा बन सकती है वरदान

दौसा. जिले में कोरोना के भय एवं रोजगार बंद होने से बड़ी संख्या में श्रमिक देश-प्रदेश से अपने-अपने गांवों में आ तो रहे हैं, लेकिन यहां का जिला प्रशासन उनको रोजगार मुहैया कैसे कराएगा यह बड़ा सवाल है। दौसा जिले में औद्योगिक कारखाने इतने नहीं है कि हजारों की संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिल सके। औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो सिकंदरा का स्टोन पार्क व गिनी चुनी छोटी-मोटी औद्योगिक फैक्ट्रियां ही है। इनमें भी अधिकांश काम मजदूरों की बजाय मशीनों से ही हो रहा है। ऐसे में घर वापसी कर रहे मजदूरों के सामने पेट पालने की मुश्किल आ सकती है।

हालांकि अभी सरकार राशनकार्डों के आधार पर उनको गेहूं तो मुहैया करा देगी, लेकिन फिर भी लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। जिले में बाहर से आने वाले श्रमिकों का 8 मई सुबह तक 16 हजार 364 का रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का काम निरंतर जारी है।

प्रवासी मजदूरों के यहां आने के बाद अब केवल मनरेगा योजना ही उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन उनमें भी कइयों के पास जॉबकार्ड नहीं होंगे। जिनके पास जॉबकार्ड होंगे, उनको तो तुरंत रोजगार मिल जाएगा। वहीं कई ऐसे में प्रवासी मजदूर हैं, जिनके घर का खर्च भी वे ही चलाते थे, ऐसे में उनके परिजन भी उनकी बांट जो रहे हैं।

शहरों में स्थिति रहेगी खराब

मनरेगा योजना ग्रामीण इलाकों में ही चलती है, ऐसे में जो प्रवासी मजदूर शहरों के निवासी है उनको योजना में रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसके लिए भी सरकार को कोई ना कोई नया रास्ता निकालना होगा, अन्यथा गरीब मजदूरों की स्थिति बिगड़ सकती है।

दो सप्ताह तो काम भी नहीं कर सकते

प्रवासी मजदूरों को 14 दिन तो क्वारंटीन में ही रहना होगा। उन पर सरकारी प्रतिनिधियों की पूरी नजर रहेगी। इस अवधि में तो वे कहीं रोजगार के लिए जा भी नहीं सकते हैं। इसके बाद उनको रोजगार की तलाश करनी होगी।

इनका कहना है...

इस वक्त पूरे राजस्थान में रोजगार के लिहाज से मनरेगा से अच्छी योजना कोई नहीं है। वर्तमान में जिले में 1258 कार्यों पर 19948 मरनेगा श्रमिक कार्यरत हैं। जो लोग मनरेगा योजना में पंजीकृत है, उनको क्वारंटीन अवधि के तुरंत बाद काम दे दिया जाएगा। जिनके पास जॉबकार्ड नहीं है, उनके जॉबकार्ड बनाए जाएंगे। किसी के सामने भूख की समस्या नहीं आएगी। राशन किट दी जाएगी। शहरी इलाकों में आने वाले श्रमिकों के लिए भी सरकार मदद करेगी।

- एलके बालोत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा

