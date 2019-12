करोड़ों का भवन खाली, फिर भी किराए पर आबकारी कार्यालय

Millions of buildings vacant, yet Excise Office on rent....प्रशासन की ओर से ना भूमि आवंटित की ना भवन कराया उपलब्ध, तेरह वर्ष से किराए का भवन लेकर चला रहे हैं काम