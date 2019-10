भवन निर्माण पर करोड़ों खर्च, नायब तहसीलदार लगाना भूले ....

बांदीकुई. राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर वाहवाही लूटने के लिए जगह-जगह उपतहसील कार्यालय तो खोल दिए, लेकिन इन उपतहसील कार्यालयों में स्थाई रूप से नायब तहसीलदार नहीं लगाए जाने से लोगों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उपखण्ड क्षेत्र के उपतहसील कार्यालय बांदीकुई, बडिय़ाल कलां, बैजूपाड़ा एवं बसवा तहसील कार्यालय में लम्बे समय से नायब तहसीलदार नहीं है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2012-12 में बैजूपाड़ा, बडियाल कलां एवं बांदीकुई में उपतहसील कार्यालय की घोषणा की गई। इसके बाद तीनों जगहों पर अलग-अलग करीब 1 करोड़ 75 रुपए खर्च कर भवनों का निर्माण भी कराकर नायब तहसीलदार भी लगा दिए गए, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद से इन जगहों पर नायब तहसीलदार के पद रिक्त पड़े हैं। जबकि बसवा तहसील कार्यालय में भी लम्बे समय से नायब तहसीलदार नहीं है। ऐसे में बडियाल कलां, बांदीकुई एवं बसवा नायब तहसीलदार से जुड़ा कार्य बसवा तहसीलदार को ही करना पड़ रहा है। बसवा तहसीलदार के भी कभी बैठक तो कभी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार लगाए जाने की ओर कोई ध्यान नहीं है।

एक बार लगाया, फिर भूल गए

सूत्रों के मुताबिक जून 2016 से नायब तहसीलदार बडिय़ाल कलां व बैजूपाड़ा का पद रिक्त है। हालांकि उप तहसील कार्यालय का उदघाटन होने पर नायब तहसीलदर लगाया गया। इसके बाद नायब का तबादला हो जाने के बाद सरकार दूसरा नायब तहसीलदार लगाना ही भूल गई।

बैजूपाड़ा उपतहसील के अधीन ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा, बालाहेड़ा, लोटवाड़ा, हिंगोटा, ढिगारियाभीम, पूंदरपाड़ा, निहालपुरा, गोलाड़ा एवं मुहखुर्द पंचायत के करीब 47 गांव जुड़े हुए हैं। यहां प्रतिमाह 10 से 15 रजिस्ट्री होती हैं। पद रिक्त होने से लोगों को 30 किलोमीटर दूर तहसील कार्यालय मण्डावर या फिर महुवा जाकर पंजीयन कराना पड़ता है। इससे ग्रामीणों का किराया-भाड़ा एवं समय खर्च करना पड़ रहा है। उपतहसील में लगी पानी की बोरिंग भी खराब पड़ी हुई है। सरपंच प्यारेलाल बैरवा का कहना है कि उपतहसील कार्यालय खुलने के बाद मात्र एक बार ही नायब तहसीलदार की नियुक्ति की गई है। इसके बाद कोई नायब नहीं लगाया गया है। इससे छात्रों के साथ ही ग्रामीणों को भी राजस्व कार्यो के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उपतहसील में कार्यरत गिरदावर, पटवारी एवं लिपिक दिनभर ठाले बैठकर शाम को घर लौट जाते हैं।

बडिय़ाल कलां से बसवा काटने पड़ते हैं चक्कर

बडियाल कलां में नायब तहसीलदार का पद रिक्त होने से लोगों को बसवा जाना पड़ता है। बडियाल कलां के अधीन तीन भू अभिलेख निरीक्षक बडियाल कलां, आभानेरी एवं बिवाई के 9 पटवार मण्डल शामिल हैं। वहीं बडियाल कलां, रलावता, मूण्डघिस्या, आभानेरी, सोडाला, अनंतवाड़ा, बिवाई, नांगल झामरवाड़ा, गुढ़ाआशिकपुरा एवं बासड़ा सहित करीब 45 से अधिक गांव शामिल हैं, लेकिन किसी का भी नायब तहसीलदार लगाए जाने की ओर ध्यान नहीं है।

दों पाटों में फंसे लोग

बैजूपाड़ा उपतहसील कार्यालय के अधीन 9 पंचायतों के 47 गांव जुड़े हुए हैं। इन गांवों के लोग मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य कार्यो के लिए मण्डावर तहसील कार्यालय जाते हैं। तो उन्हें बसवा तहसील से रिकार्ड नहीं आने की बात कहकर टरका दिया जाता है। बसवा तहसील कार्यालय जाते हैं तो रिकार्ड मण्डावर भेजना बताया जाता है। ऐसे में लोग प्रशासन को कोसने लगे हैं। गौरतलब है कि बैजूपाड़ा के अधीन आने वाली आधा दर्जन पंचायतें महुवा विधानसभा में भी जोड़ दी। ऐसे में अभी इन लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से खासे परेशान हैं।

करा दिया उच्चाधिकारियों को अवगत

बांदीकुई, बसवा एवं बडियाल कलां में नायब तहसीलदार नहीं होने से जुड़ी सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत करा रखा है। वे स्वयं राजस्व से जुड़े कार्यो को निपटाने के लिए प्रयासरत हैं। -ओमप्रकाश गुर्जर, तहसीलदार बसवा