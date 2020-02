बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहने वाले होनहारों को विधायक कराएंगे हवाई यात्रा

MLAs will get air travel to promising toppers in board examination: इंदिरा प्रियदर्शिनी व गार्गी पुरस्कार आयोजित, सम्मान पाकर खिले बालिकाओं के चेहरे

दौसा. इंदिरा प्रियदर्शिनी व गार्गी पुरस्कार शुक्रवार को आनंद शर्मा राजकीय बालिका उ"ा माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि विधायक मुरारीलाल मीना ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि दौसा शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बने। विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई कर अ'छे अंक हासिल करें। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में दसवीं व बारवहीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहने वाले दो-दो टॉपर्स को हवाई यात्रा कराई जाएगी।

समारोह में इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के तहत कक्षा 8, 10 व 12 की बोर्डपरीक्षा में सर्वो'च अंक प्राप्त करने वाली जिले की 40 बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त में 263 बालिकाओं व बालिका प्रोत्साहन के तहत 423 बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पुरस्कार राशि बैंक खाते में जमा होगी। गार्गी पुरस्कार द्वितीय किस्त की 163 बालिकाओं को 3-3 हजार के चेक दिए गए। मीरा पुरस्कार के तहत दो महिला परीक्षार्थियों को 11-11 हजार के चेक तथा एकलव्य पुरस्कार के तहत उ"ा अंक प्राप्त करने वाले दो पुरुष परीक्षार्थियों को भी 11-11 हजार के चेक दिए गए।

सीडीईओ घनश्याम मीना हिंगी ने कहा कि सरकार सभी तरह की सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मुहैया करा रही है। ब"ाों को मेहनत कर जिले का नाम रोशन करना चाहिए। संस्था प्रधान संगीता मानवी ने प्रतिवेदन प्र्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीना ने की। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाराम मीना, सहायक निदेशक समग्र शिक्षा राजीव शर्मा, रामकरण जोशी स्कूल के प्रधानाचार्य शंभूदयाल मीना, कांग्रेस जिला प्रवक्ता घनश्याम भांडारेज, उमाशंकर बनियाना, मोहम्मद आसिफ, जुगल आलूदा, आदि थे। मंच का संचालन मुकुटबिहारी शर्मा एवं गोपाल जोशी ने किया।



बेहतर परिणाम पर प्रोत्साहन



समारोह में विधायक मुरारीलाल मीना ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र दौसा में बेहतर परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यालयों को विधायक कोष से स्कूल विकास के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उ"ा माध्यमिक स्तर पर प्रथम को 11 लाख, द्वितीय को 9 लाख, तृतीय को 7 लाख, चतुर्थ को 5 लाख व पांचवां स्थान प्राप्त करने वाले संस्था प्रधान को & लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि विधायक कोष से स्वीकृत की जाएगी।

माध्यमिक स्तर पर प्रथम स्थान को 7 लाख, द्वितीय को 5 लाख व तृतीय को & लाख रुपए एवं संस्कृत विद्यालयों में प्रथम को 7 लाख, द्वितीय को 5 लाख व तृतीय को & लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में दसवीं के 2 टॉपर, बारहवीं कला, वाणिÓय व विज्ञान वर्ग के 2-2 तथा 8 वीं में सर्वाधिक अंक लाने वाले 2 ब'चों को हवाई यात्रा कराने की घोषणा की।

