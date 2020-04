मॉडिफाइड लॉकडाउन: दौसा शहर व लालसोट में नहीं मिली छूट

दौसा. Modified Lockdown: No relaxation in Dausa City and Lalsotसंशोधित लॉकडाउन 20 अप्रेल से 3 मई तक दौसा शहर के 22 वार्ड तथा पूरे लालसोट शहर छोड़ कर सोमवार से जिले के अन्य उपखण्ड एवं ग्रामीण इलाकों में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन बाहरी इलाकों से आने वाले लोगों के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी रखी गई है।

संशोधित लॉकडाउन के तहत नियमानुसार दुकानें व कार्यालय खुल सकते हैं, लेकिन जिले में धारा 144 की पूरी तरह से पालना होगी। जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने रविवार शाम को लॉकडाउन की संशोधित गाइड लाइन जारी कर दी है। जिला कलक्टर ने बताया कि दौसा शहर के 22 वार्ड, जिनमें पहले से ही कफ्र्यू लगा हुआ है और लालसोट नगरपालिका का पूरा इलाके में आगामी आदेश तक कोई राहत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कार्यालय, दुकानें व कारखाने आदि नियमों के तहत खुलेंगे।



मास्क नहीं लगाया तो मत करो उनका काम

संशोधित लॉकडाउन में यदि राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानें चलाना, कार्यशाला, टायर पंक्चर रिपेयर की दुकान, भोजन के लिए ढाबे व स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रेशिय, प्लम्बर आदि के पास के लिए आवेदन राजकोप सीटीजन एप पर करना होगा।

यदि ढाबों, मरम्मत की दुकानों एवं पंक्चर आदि की दुकानों पर यदि उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है तो उसका कोई काम नहीं करना है। ना ही दुकान में घुसने देना है। छोटी दुकान में 2 और बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश नहीं देना है। यही नहीं वहां रहने वाले सभी को मास्क लगाना होगा। धम्रपान का सेवन नहीं करना होगा। कार्यस्थल पर समय - समय सैनेटराइज करना होगा। एक घंटे से अधिक समय पर श्रमिकों को एक स्थान पर नहीं रखे। श्रमिकों को कार्यस्थल पर एकत्रित नहीं होने दें। बार-बार सैनेटराइज किया जाए।

इन पर रहेगी पूरी पाबंदी

जिला कलक्टर ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन के लिए बसें, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ये अध्यापन का काम ऑनलाइन चालू रहेगा। निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां ,होटल, टैक्सी, कैब सेवाएं, सभी सीनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क, सामाजिक, राजनैतिक , खेल, सांस्कृतिक धार्मिक व अन्य समारोह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल व पूजा स्थल जनता के लिए अभी तक बंद रहेंगे। धार्मिक सम्मेलन भी बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्तियों पर पाबंदी रहेगी।

अनुमत श्रेणी के लिए अनुमति की नहीं है आवश्यकता

जिला कलक्टर की ओर से जारी संशोधित लॉकडाउन में बताया कि गया है कि होम डिलीवरी ई - कॉमर्स, कूरियर सर्विल अनुमत श्रेणी में हैं पास के लिए राजकोप सीटीजन एप पर आवेदन एप्लाई करने होंगे। अनुमत उद्यौगों के संचालन के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इनमें दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, इनका कच्चा माल, , खाद्य पदार्थ इकाईयां, फार्म मशीनरी, खाद बीज, पशु आहार, सभी प्रकार के उद्योगों का पैकेजिंग सामान,खादी व कुटीर उद्योग, सूचना एवं तकनीकी के हार्डवेयर निर्माण, रीको क्षेत्र के उद्योग, सभी वस्तुओं के गोदाम, कोल्ड स्टोरेज,एफसीआई गोदाम, राजस्थान राज्य सरकार के गोदाम, नॉन बैंकिंग चालू रहेंगे। होम डिलेवरी के लिए जिला रसद अधिकारी द्वारा पास जारी किए जाएंगे। खनन क्षेत्र में अनुमत श्रेणी के उद्योग के लिए किसी भी प्रकार के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ईंट भट़्टों के लिए के लिए सचांलन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ईंट भट्टे इस शर्त पर चला सकतें हैं कि जो कार्यरत श्रमिक हैं वे कार्यस्थल पर ही रहेंगे। सामान के परिवहन के लिए पास लेना होगा। संबंधित अधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी।