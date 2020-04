मॉडिफाइड लॉकडाउन: बाजार खुले ना सडक़ों पर लौटी रौनक

Modified Lockdown: The market returns to the streets unopened: जिला मुख्यालय पर पुलिस-प्रशासन रहा सख्त

दौसा. भले ही सोमवार से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया, लेकिन जिला मुख्यालय एवं लालसोट सहित अधिकांश स्थानों पर इसका असर देखने को नहीं मिला। पुलिस-प्रशासन पहले की तरह सख्त रहा। दौसा शहर में बाजार बंद रहे और सडक़ों पर सन्नाटा छाया रहा। शहर एवं अन्य स्थानों पर पुलिस के चेक पोस्ट सक्रिय रूप से कार्य करते रहे। यानि पहले जैसी ही स्थिति रही।

वहीं सरकारी कार्यालय खुले, कार्यालयों में मात्र अधिकारी आए। दौसा जिले से गुजर रहे हाइवे पर सिकंदरा व टीटोली में टोल चालू हो गया। जिला मुख्यालय पर सुबह मानगंज सहित कई जगह लोगों ने दुकानें खोली तो पुलिस ने पहुंचकर बंद करा दी। व्यापारियों का कहना था कि उनके इलाके में कफ्र्यू नहीं है। ऐसे में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने देनी चाहिए। इस पर पुलिस ने उनके पास ऐसे कोई आदेश नहीं होने की बात कहकर बाजार बंद करा दिए।

मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करते समय जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने दौसा के कफ्र्यूग्रस्त इलाके एवं लालसोट शहर के कफ्र्यूग्रस्त इलाके में किसी भी प्रकार की छूट देने की मनाई कर दी थी। दौसा शहर में 22 वार्डों में कफ्र्यू लगा हुआ है, जबकि अन्य वार्डों में लॉकडाउन है। उपखण्ड अधिकारी पुष्कर मित्तल ने बताया कि वे दौसा शहर सहित उनके पूरे इलाके में कोई छूट नहीं देंगे। मेडिकल की दुकानों के अलावा सभी प्रतिष्ठान बंद देखे गए।

अधिकारी आए, लेकिन कामकाज नहीं हो पाया

लॉकडाउन के बाद सोमवार को कई सरकारी कार्यालय खुले। कार्यालयों अधिकारी तो आए, लेकिन कर्मचारी नहीं आने से कोई कामकाज नहीं हो पाया। अधिकारियों ने आते ही अपने कार्यालयों को सेनेटाइज करवाया। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया। कलक्ट्रेट के कई कक्षों में कर्मचारी कार्य करते नजर आए।

