विकास के लिए नहीं आएगी धन की कमी- ममता भूपेश

Money shortage will not come for development - Mamta Bhupesh: पंचायत समिति कार्यालय एवं महिला कॉलेज खुलवाने पर ग्रामीणों ने महिला एवं बाल विकास विभाग राÓयमंत्री ममता भूपेश बैरवा का अभिनंदन

सिकंदरा. सिकंदरा कस्बे में रविवार को अभिनंदन समारोह हुआ। पंचायत समिति कार्यालय एवं महिला कॉलेज खुलवाने पर ग्रामीणों ने महिला एवं बाल विकास विभाग राÓयमंत्री ममता भूपेश बैरवा का अभिनंदन किया। भूपेश ने कहा कि विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। सरकार आमजन की समस्याओं को लेकर गंभीर है। लोगों की समस्याओं का समय पर निस्तारण किया जा रहा है। पंचायत राज चुनाव में कड़ी से कड़ी जोड़ कर कांग्रेस पार्टी के प्रधान, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों को जीत दिलाएं।

मंत्री ने 14 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजीलाल औड़ ने कहा कि महिला कॉलेज खुलने से ग्रामीण क्षेत्र की ब'िचयों को उ'च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला है। वर्तमान में कॉलेज में दो सौ छात्राओं का नामांकन हुआ है। वहीं पंचायत समिति कार्यालय खुलने से क्षेत्र का विकास होगा।

कांग्रेस प्रवक्ता चंचल कसाना, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भांडारेज अध्यक्ष हीरालाल सैनी, सिकराय ब्लॉक अध्यक्ष शिवराम मीणा, युवा नेता सुरेंद्र घुरैया, चौधरी करणसिंह, राहुल खेड़ली, सेवानिवृत्त विकास अधिकारी सीएल राजोरा, पूर्व सरपंच वीरेंद्र राजोरा, दिनेश सैनी, सीताराम सैनी, एडवोकेट जलसिंह कसाना, मुकेश बासड़ा, हनुमान बासड़ा, एडवोकेट राजेंद्र कसाना, बाबूलाल टोरड़ा, सुल्तान बैरवा, सुरेश बुड़ली, विक्रम मंडावर आदि मौजूद थे। मंत्री का सिकंदरा चौराहा, कैलाई व आगावली गांव में भी स्वागत किया गया।

नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस की बैठक आयोजित



लालसोट. शहर के संस्कृत विद्यालय में रविवार को नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें आगामी माह होने वाले पंचायतराज चुनावों की तैयारियोंं केे साथ 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी के तत्वावधान में प्रस्तावित भारत बचाओ रैली के आयोजन के बारे में चर्चा की गई।

लालसोट व रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति सभी ग्र्राम पंचायतों के साथ लालसोट नगर से कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य तय किया। उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना ने कहा कि आगामी माह पंचायतराज संस्थाओं केे चुनाव होने हंै। सभी कार्यकर्ता चुनावों की तैयारियों में जुट जाएं। पंचायत चुनावों में टिकट वितरण के लिए लालसोट व रामगढ़ पचवारा में अलग अलग कमेटियों का गठन होगा और कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार ही टिकट वितरण होगा।

बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रामबिलाश खेमावास, ब्लाक अध्यक्ष रामोतार शर्मा, जगदीश राड़ा, पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, रामबिलाश जांगिड, डॉ. मोहनलाल मीना, राजेन्द्र पांखला, अशोक उपाध्याय, उप प्रधान किशनलाल मीना, सीताराम बीछ्या, ब्रजमोहन शर्मा, राजकुमार झांपदा, पार्षद चंद्रशेखर जांगिड़, राकेश बिहारी, जिला परिषद सदस्य ब्रजमोहन शर्मा, डॉ. रामफूल माली, शंभूलाल माली, मनोज सैन, मुन्नालाल महावर, हेमराज मुकंदपुरा, चांदसेन सरपंच सीताराम बैरवा, घासीलाल माली आदि मौजूद थे।(नि.प्र.)