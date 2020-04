अस्पताल स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पसरा रहा सन्नाटा

Most of the Dausa hospital staff's corona report is negative: अन्य की रिपोर्ट आना शेष

दौसा. जिला अस्पताल में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छारेड़ा के एक लैब टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसके सम्पर्क में आए चिकिसक एवं चिकित्साकर्मियों के कोरोना सेम्पल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे अस्पताल के कार्मिकों में राहत है।

जानकारी के अनुसार संक्रमित मरीज की पत्नी का जिला अस्पताल में सिजेरियन हुआ था। डिलेवरी महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश गुर्जर ने कराई थी। ऐसे में चिकित्सक एवं अन्य काफी एलटी के स्टाफ में आया था। एलटी एक रात सेम्पल संग्रहण केन्द्र में सोया था। वहीं कई नर्सिंगकर्मियों से भी वह मिला। ऐसे में चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मियों के सैम्पल लिए गए थे।

हालांकि अभी तक लैब टेक्नीशियन की पत्नी, ब'चे, छारेड़ा के आठ जनों समेत कई लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। इधर, मेहंदीपुर बालाजी समेत कई जगह के संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिली है।

कफ्र्यूग्रस्त इलाकों में पसरा रहा सन्नाटा



दौसा. कोरोना पॉजीटिव मिलने के बाद दौसा शहर, लालसोट शहर व बहरावण्डा इलाके में लगाए गए कफ्र्यू के कारण सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने रास्तों पर निगरानी रखी। जिला मुख्यालय के 22 वार्डों में 3 अप्रेल से कफ्र्यू लगा रखा है और शेष वार्डों में लॉकडाउन भी कफ्र्यू की तर्ज पर ही है। शहर में बिना वजह आने वाले वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। फिर भी जो लोग बिना काम शहर में वाहन लेकर आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिला मुख्यालय पर बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। दोपहर में सड़कें सूनी रही। लॉकडाउन के बाद से रौनक गायब है। दुकानें नहीं खुलने से लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

