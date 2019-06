तीन बच्चों समेत कुएं में कूदी मां.. अब, 2 बेटों की मौत पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज

दौसा.

बागपुरा गांव में शुक्रवार रात को दो बेटे व एक बेटी को साथ लेकर कुएं में कूदी ( jumped in well ) महिला के दोनों दोनों बेटों का शनिवार दोपहर को पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। वहीं महिला के गुड्डी देवी के चाचा ने पति ( Case against Father ) रमेश मीना, जेठानी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है।

मामले की जांच लालसोट थाना प्रभारी करणसिंह को सौंपी गई है। वहीं जयपुर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस महिला गुड्डी को कोतवाली पुलिस थाने ले आई जहां पर उससे व उसकी जेठानी आदि से घटना की जानकारी ली जा रही है। जबकि उसकी बेटी शकीना जयपुर भर्ती है। उल्लेखनीय है कि नांगल राजावतान थाना इलाके के बागपुरा में 14 जून रात करीब 8 बजे रमेश मीना की पत्नी गुड्डी अपने दो बेटे रोहित व मोहित एवं बेटी शकीना को साथ लेकर कुएं में कूद गई थी। इसमें एक पुत्र की मौत तो कुएं में ही हो गई थी। दूसरे बेटे की मौत जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। गुड्डी व उसकी बेटी शकीना को जयपुर रैफर कर दिया था। शनिवार सुबह गुड्डी को जयपुर से छुट्टी दे दी गई।

बेटी शकीना जयपुर ही भर्ती है।

महिला को गायब करने का आरोप

जिला अस्पताल में शनिवार सुबह महिला के पीहर व ससुराल पक्ष के लोग पहुुंच गए। इधर, महिला के पीहर पक्ष ने पुलिस से जब पूछा की उनकी बेटी कहां है तो पुलिस ने बताया कि रात को गुड्डी व उसकी बेटी शकीना को जयपुर रैफर कर दिया था। सुबह किसी ने बता दिया कि गुड्डी की अस्पताल से छुट्टी हो गई। इस पर परिजनों ने आरोप लगाया कि गुड्डी को ससुराल पक्ष के लोगों ने गायब कर दिया। इस दौरान महिला के पीहर पक्ष के लोगों ने पुलिस पर भी आरोपी पक्ष का पक्ष लेने का आरोप लगाया। इस बीच पुलिस महिला को शनिवार सुबह करीब 11 बजे कोतवाली पुलिस थाने ले आई। पुलिस ने इसकी जानकारी पीहर पक्ष को भी दे दी। गुड्डी देवी के भाई को कोतवाली थाने मे मिलवा दिया।

पहले गुड्डी को देखेंगे फिर कराएंगे पोस्टमार्टम

महिला के पीहर पक्ष के बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से मांग की कि पहले वे मृतक बच्चों की मां गुड्डी को यहां अस्पताल में देखना चाहते हैं, उसके बाद ही वे पोस्टमार्टम होने देंगे। इस बीच पुलिस व ग्रामीणों के बीच कई बार कई बार बहस हुई। परिजनों ने धमकी दी कि यदि पुलिस महिला को यहां नहीं लाएगी तो वे रोड जाम करेंगे। बाद में पुलिस कोतवाली थाना प्रभारी गणपत राम चौधरी व नांगलराजावतान थाना प्रभारी हुकुम सिंह ने कहा कि जिसको भी गुड्डी से मिलना है, वे कोतवाली थाने में मिल कर आ सकता है, उसे यहां नहीं लाया जाएगा।



अवैध सम्बन्ध होने का आरोप

महिला के पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि जब से उसकी शादी बागपुरा में रमेश मीना के साथ हुई थी तभी से दोनों के बीच अनबन रहती थी। पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध सम्बन्ध होने का भी आरोप लगाया। दोनों का विवाद पहले भी कई बार नांगलराजावतान पुलिस थाने पहुंच चुका है। पति पहले भी शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। गांव-समाज के लोगों ने भी पहले समझाइश की हुई है।



तीन वर्ष पहले भी कुएं में कूद गई थी

जिला अस्पताल में आए लोगों ने बताया कि महिला गुड्डी देवी जिस कुएं में 14 जून को अपने तीन बच्चों को साथ लेकर कूदी थी, उसी कुएं में तीन-चार वर्ष पहले भी कूद गई थी। तब भी उसे गहरी चोट नहीं आई थी और अभी भी नहीं आई। जबकि शुक्रवार को उसके दो बेटों की कुएं में मौत हो गई।



मासूमों का क्या था दोष

महिला ने अपने कलेजे के टुकड़ों को कुएं में फैंक कर स्वयं भी कुएं में कूदने के बाद दोनों पुत्रों की मौत होने पर चारों ओर लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि आखिर मासूम शकीना (6), रोहित(5) व मोहित (3) का क्या दोष था जिनको भी कुएं में डाल दिया। इनमें से दो बेटों की मौत हो गई।



बेटों के शव को देखने भी क्यों नहीं आया पिता

जिला अस्पताल में महिला के पीहर पक्ष के लोगों को आरोप है कि जिस व्यक्ति के दो-दो बेटों की मौत हो गई और वह अस्पताल नहीं आया। जबकि उसको अपने बेटों का शव देखने के लिए अस्पताल तो आना चाहिए था। इधर, पुलिस ने बताया कि रमेश रात से ही गायब हो गया।

कोतवाली थाने से बुलाना पड़ा जाप्ता

जिला अस्पताल में तनाव की स्थिति को देखते हुए नांगलराजावतान थाना प्रभारी हुकुम सिंह ने कोतवाली पुलिस थाने से जाप्ता बुला लिया। इस पर कोतवाली थाना प्रभारी गणपतराम चौधरी मय जाप्ते जिला अस्पताल पहुंच गए। इससे पहले कुछ युवकों ने नांगलराजावतान थाना प्रभारी से उलझने का प्रयास किया।

