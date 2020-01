बाजार दर से मुआवजे की मांग पर 101 किसानों के साथ भूमि सत्याग्रह पर सांसद डॉ. किरोड़ीलाल

नांगलराजावतान.(दौसा) MP Dr. Kirori Lal on land Satyagraha with 101 farmers demanding compensation at market rateदिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस हाइवे में आने वाली भूमि का किसानों को बाजार दर से मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर ग्राम पंचायत लाहड़ली का वास के समीप गुरुवार को राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना सहित 101 महिला, पुरुषों ने भूमि समाधि के साथ आन्दोलन शुरू किया। इसमें करीब 31 महिलाएं भी बच्चों के साथ शामिल हैं। इस दौरान जगदीश प्रसाद शर्मा व भौंरी देवी की तबीयत खराब होने पर पुलिस ने दोनों को अस्पतालों में भर्ती कराया। बाद में नांगल राजावतान थाने पर एडीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल की देर शाम तक वार्ता चली। आंदोलनकारियों ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।

कार्यक्रम में सांसद डॉ. मीना ने कहा कि सरकार द्वारा एक्सप्रेस हाइवे में आने वाली भूमि का मुआवजा बाजार दर के आधा दिया जा रहा है। जो कि किसानों के साथ धोखा है। किसानों को बाजार दर से मुआवजा दिया जाए। उन्होंनें कहा कि किसानों को रात्रि के जगह दिन में थ्री फेज बिजली आपूर्ति की जाए। वीसीआर के नाम पर किसानों को लूटा नहीं जाए। इन सभी मांगों को लेकर किसानों ने आन्दोलन शुरू किया हैं। हिम्मतसिंह पाड़ली ने कहा कि किसानों की उचित मुआवजे की मांग को लेकर करीब सात माह से आन्दोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा मांग नहीं मानी जा रही है। किसानों की भूमि का बाजार दर के हिसाब से आधा ही मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों को बाजार दर से मुआवजे की मांग को सरकार द्वारा नहीं मानने तक आन्दोलन जारी रहेगा।

थाने पर चली वार्ता, नहीं बनी सहमति

किसानों की भूमि का उचित मुआवजा नहीं देने सहित अन्य मांगों को लेकर चल रहे आन्दोलन को लेकर नांगल राजावतान थाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिलसिंह, लालसोट सीओ मनराज मीना, विद्युत निगम अधिकारियों की मौजूदगी में सांसद डॉ. मीना सहित किसान दल वार्ता के लिए पहुंचा। करीब दो घंटे तक चली वार्ता में सहमति नहीं बनने पर डॉ. किरोड़ी मीना सहित अन्य लोग आंदोलन स्थल पहुंचे।