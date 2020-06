सांसद जसकौर मीना ने केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया

MP Jaskaur Meena counts the achievements of the Central Government: दौसा जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली

दौसा. मोदी सरकार-2 को एक वर्ष पूर्ण होने पर सांसद जसकौर मीना ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370, तीन तलाक, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुलना आदि कई बड़े कार्य हुए हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व नई पेंशन योजना से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए। दौसा संसदीय क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत दौसा जिले के गांवों में 32.86 करोड़ रुपये खर्च कर हर घर नल से जल पंहुचाया जाएगा। जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन एवं 10 रेडियंट वार्मर उपलब्ध करवाए गए। प्रधानमंत्री सडक़ योजना के तहत दौसा जिले की 22 सडक़ों के निर्माण के लिए 92.83 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए। दौसा जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉ. रतन तिवाड़ी ने कहा कि 8 जून से जिलेभर में बूथ जनसंपर्क महाअभियान शुरू होगा। इसका प्रभारी आलोक जैन को बनाया गया।

पार्षदों ने कराया अवगत

भारतीय जनता पार्टी दौसा शहर के पार्षदों व कार्यकर्ताओं की बैठक सांसद व जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में हुई। नगर अध्यक्ष विपिन जैन ने बताया कि पार्षदों ने दौसा शहर में निहित समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान राजकुमार तिवाड़ी, शिव शर्मा, दीपक शर्मा, अजय शर्मा, केदार चांदराना, प्रहलाद धर्मपुरा, दिनेश शर्मा, सुनिल बढेरा, पप्पू बंशीवाल, योगेश तिवाड़ी, विनोद सावरिया आदि थे।

मंडल अध्यक्ष ने की कार्यकर्ताओं से चर्चा

महुवा. भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. रतन तिवारी द्वारा महुवा भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष पद पर बालाहेड़ी निवासी अमर सिंह खींची को मनोनीत किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने खींची का माला व साफा स्वागत किया गया। उन्होंने संगठन हित में कार्यकर्ताओं से चर्चा की।

इस अवसर पर पिंटू सैनी , पप्पू सैनी, मुकेश, मानसिंह, प्रदीप ठठेरा, शेर सिंह मीणा सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

