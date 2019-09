ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से पालिका संविदाकर्मी की मौत

बांदीकुई. शहर के भाण्डेड़ा रोड पर गणेश मंदिर के समीप शनिवार दोपहर ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेटमें आने से एक जने की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। परिजन ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त करने व चालक को गिरफ्तार करने पर ही शव लेने की मांग पर अड़ गए। पुलिस के करीब एक घण्टे तक समझाने व आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देने पर मामला शांत हुआ। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

Municipal contract worker dies after being hit by tractor-trolley



जानकारी के अनुसार रमेशचंद बैरवा (40) पुत्र रेवड़मल निवासी ढाणी हरिजन की गणेश मंदिर के समीप टै्रक्टर-ट्रॉली के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक नगरपालिका कार्यालय में संविदाकार्मिक है। घटना की जानकारी ढाणी में पहुंचते ही लोगों की चिकित्सालय में भीड़ हो गई। हर कोई घटना को लेकर आक्रोश जताते दिखाई दिया। पुलिस भी मय जाब्ते पहुंच गई और परिजनों को समझाने लगी। पुलिस ने दल भेजकर शीघ्र ट्रैक्टर को जब्त कर आरोपित को गिरफ्तार करने की बात कही।

बाइक सवार की अज्ञात वाहन ने टक्कर मौत, शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया

दौसा. मनोहरपुर- कौथून राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नांगलराजावतान थाना इलाके के प्यारीवास के समीप शनिवार को एक बाइक सवार की अज्ञात वाहन ने टक्कर मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस के राजवीर सिंह ने बताया कि रामथला निवासी रामकरण (45) पुत्र जगन्नाथ मीना को निर्माणाधीन टोल के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे रामकरण की मौत हो गई। सचना पर पहुंची नांगलराजावतान थाना पुलिस उसको जिला अस्पताल लेकर आई जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।

