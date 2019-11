नगरपालिका चुनाव 2019: विकास नहीं कराया तो याद दिलाएंगे संकल्प

Municipal elections: Resolution will be reminded if development is not: बड़ा महादेव मंदिर में हुई चुनावी चौपाल

महुवा. राजस्थान पत्रिका के चेंजमेकर्स अभियान में रविवार को कस्बे के बड़ा महादेव मंदिर स्थित वार्ड 10 में चुनावी चौपाल आयोजित हुई। चौपाल में वार्ड के वाशिंदों ने शिक्षा, चिकित्सा, खारेपानी की समस्या, खाद्य सुरक्षा योजना, भामाशाह योजना एवं स्व'छता से जुड़े मुद्दों पर कई सवाल उठाए।

वार्ड के वाशिंदों ने कहा कि शिक्षित, विकास में रुची रखने वाले एवं वार्ड की समस्याओं को संकलन कर पालिका बोर्ड बैठक में इन मुद्दों को रख कर समाधान कराने की कोशिश करने वाले वाले प्रत्याशी का चयन करेंगे। क्योंकि वर्तमान में वार्ड के हालात ऐसे हैं, कि लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज हो रहे हैं।

अब ग्राम पंचायत से नगरपालिका का दर्जा मिलने के बाद लोगों को विकास की उम्मीद जगी है। ऐसे में पालिका बोर्ड में विकास की सोच रखने वाले प्रत्याशी हों। क्योंकि अब तक वोट लेकर वापस वार्ड के विकास की तरफ नहीं झांकने वाले लोग निर्वाचित होते आए हैं। ऐसे में अब वोट मांगने आने वाले प्रत्याशियों को पहले विकास के लिए संकल्प दिलाएंगे। इसके बाद यदि वो वादे पर खरे नहीं उतरे तो उनकी ओर से दिलाया गया संकल्प याद दिलाया जाएगा।



परीक्षित गुर्जर ने बताया कि वार्ड में किले की खाली भूमि में लोग मृत मवेशियों को डाल देते हैं। इससे उठने वाली दुर्गंध से आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पालिका की ओर से कचरा उठाव व निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है।



रामराज गुर्जर ने बताया कि वार्ड स्थित किला परिसर में खाली पड़े भूखण्ड में शाम होते ही असामाजिक तत्व व शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे इस मार्ग से निकलने वाली महिला-पुरुषों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए।



शीला देवी ने बताया कि वार्ड में नाली निर्माण नहीं होने से मुख्य रास्तों में गंदा पानी जमा हो रहा है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। मुख्य रास्तों में पानी भराव से कई ब"ो चोटिल तक हो चुके हैं।



कमलसिंह ने बताया कि पालिका चुनाव में वार्ड से साफ - सुथरी छवि के योग्य उम्मीदवार का चुनाव कर उसके पक्ष में वोट डालने की आवश्यकता है। इससे वार्ड के विकास को गति मिल सके। वार्ड में सामुदायिक भवन व पार्क की तक कोई व्यवस्था नहीं है।



एकता देवी ने बताया कि वार्ड में 20 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। जबकि ए परिवार योजना के तहत पात्र है। उन लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, जो कि आर्थिक रूप से मजबूत है।



रचना देवी ने बताया कि फ्लोराइड युक्त पानी सप्लाई लोगों के लिए नासूर बनी हुई है। इससे लोग विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। जोड़ों में दर्द, बाल टूटना, लीवर सहित कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन पानी की शुद्धता के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।



कप्तानसिंह ने बताया कि वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र खुलना चाहिए। इससे गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का लाभ मिले और टीकाकरण सहित अन्य योजनाओं की नियत समय पर जानकारी मिल सके। चौपाल में गुड्डी देवी, अतरा बाई, विमला देवी, विनित सिंह व लाजपत ने भी वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया।

