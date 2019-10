नगर निकाय चुनाव: टिकट को लेकर अंदरखाने जोर-आजमाइश

Municipal elections: Trial in the field of tickets: राजनीतिक पार्टियों ने कर दी तैयारी शुरू, रामा-श्यामा करते दिखे नए ओबीसी महिला चेहरे

दौसा/ महुवा. नगर निकाय द्वारा महुवा नगरपालिका के चुनावों की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। नगरपालिका की चेयरमैन सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हो गई, लेकिन अब महिला ओबीसी सीट के लिए रिजर्व वार्डों पर टिकट मांगने वालों की अन्दर ही अन्दर सरगर्मियां तेज हो गई है।

महुवा में ओबीसी वर्ग में गुर्जर व माली जाति की भी बाहुल्यता है। ऐसे में यहां पर इन दोनों जातियों की महिला उम्मीद्वार तैयार हो रही है। दीपावली पर भी ओबीसी आरक्षित वार्डों में रामा-श्यामा के बहाने कई नए चेहरे लोगों के सामने आए। जिससे लगता है कि चेयरमैन बनने वाली महिला प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है।



इधर, कांग्रेस व भाजपा ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा 30 अक्टूबर को महुवा में बैठक कर रही है तो कांग्रेस तो चुनावी तैयारी के लिए 31 अक्टूबर को वहां मिटिंग में चुनावी रण तैयार करेगी। कांग्रेस की बैठक में तो इसमें जिला प्रभारी मंत्री हरिश चौधरी भी शरीक होंगे। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। अन्दरखाने दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं बसपा भी अपनी अलग रणनीति तैयार कर रही है।



इन वार्डों पर टिकेगी नजर



महुवा नगरपालिका में कुल 25 वार्डों में से 5 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित है। इनमें से वार्ड संख्या 5,6,9,10 व 19 नम्बर वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। इनमें से 5 व 10 नम्बर वार्ड तो ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित ही है। वहीं वार्ड संख्या 6,9 व 19 भी ओबीसी सामान्य के लिए आरक्षित है। लेकिन अब महुवा नगरपालिका चेयरमैन की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने से सम्भावना यही जताई जा रही है कि इन वार्डों में भी अधिकांशतया महिला प्रत्याशी ही मैदान में उतरेगी। हालांकि ओबीसी महिला वर्ग में से अभी चेहरे खुल कर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बड़े नेता प्रत्याशी टटोल रहे हैं।

आवेदन लेंगे फिर करेंगे विचार



भाजपा की बुधवार को बैठक है। उसमें प्रत्याशियों के आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जाएगा।

- घनश्याम बालाहेड़ी, जिलाध्यक्ष भाजपा

कल बैठक में लेंगे फीडबैक



महुवा नगरपालिका क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की 31 अक्टूबर को बैठक है। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री हरिश चौधरी व पीसीसी के भी कई पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल किसी नाम पर कोई विचार नहीं है, लेकिन फीडबैक के बाद मजबूत प्रत्याशी तैयार किए जाएंगे।

- रामजीलाल ओढ़, जिला अध्यक्ष कांग्रेस।

