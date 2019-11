नगरपालिका आम चुनाव 2019: महुवा में कड़ी सुरक्षा के बीच होगा मतदान

Municipal general election 2019: Voting to be held under tight security...जिला कलक्टर, एसपी ने ली अधिकारियों की बैठक

महुवा. कस्बे में 16 नवम्बर को होने वाले नगरपालिका आम चुनाव 2019 को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए बुधवार को जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी एवं पुलिस अधीक्षक प्रहलादसिंह कृष्णियां ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक टीकाराम पालीवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में ली।

उन्होंने कहा कि चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच होगा। मतदान के दौरान अतिसंवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। इन अधिकारियों ने स्ट्रॉंग रूम का भी निरीक्षण किया। जहां अंधेरा मिलने पर जनरेटर लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सैक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर मतदान केन्द्रों का जायजा लेने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों को ईवीएम सहित अन्य प्रशिक्षण देकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को निर्भिक होकर मतदान के लिए जागरुक किया जा रहा है।

Municipal General Election 2019: Voting to be held under tight security.... उन्होंने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में कुल 25 वार्डों में 173 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 72 प्रत्याशी महिलाएं हैं। 21 अतिसंवेदनशील बूथ है। जबकि कुल मतदाता 16 हजार 222 है।

वहीं आदर्श आचार संहिता की पालना करने के लिए प्रभावी मॉनीटरिंग की जा रही है। इस मौके पर उपखण्ड अधिकारी रतनलाल योगी, तहसीलदार मानसिंह आमेरा, पुलिस वृत्ताधिकारी शंकरलाल मीणा, विकास अधिकारी समयसिंह मीणा, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी तेजराम मीणा, थाना प्रभारी कर्णसिंह राठौड़, ब्लॉक सीएमएचओ रमेश हरिपुरा शामिल थे।

Municipal general election 2019: Voting to be held under tight security.... आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार

नगरपालिका आम चुनाव के लिए मतदान 16 नवम्बर को होगा। इसको लेकर प्रत्याशियों का चरम पर प्रचार-प्रसार गुरुवार शाम 5 बजे थम जाएगा। कोई प्रत्याशी मायक से तो कोई चुनाव चिह्न लेकर घर - घर जाकर चुनाव प्रचार में दमखम दिखाता नजर आया। कहीं लोक गीतों व नृत्य के जरिए प्रचार किया जा रहा है,तो कहीं पर प्रत्याशी रिक्शे में बैठ कर हाथ में चुनाव चिह्न लेकर वार्डों में घूम रहे हैं। देर शाम तक प्रत्याशी घरों में दस्तक देते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ग्राम पंचायत से नगरपालिका का दर्जा मिलने के बाद पहली बार चुनाव होने के कारण लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन भी कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हुए हैं।

मैराथन दौड़ से किया जागरूक

मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बुधवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को शहीद स्मारक से उपखण्ड अधिकारी रतनलाल योगी ने झण्डी दिखा कर रवाना किया। दौड़ कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इसमें नगरपालिका अधिशासी अधिकारी तेजाराम मीणा, तहसीलदार मानसिंह आमेरा, सीबीईओ शिवदयाल मीणा, स्वीप प्रभारी रोहिताश शर्मा, नोडल प्रधानाचार्य लोकेश अवस्थी ने भी शिरकत की।

Municipal general election 2019: Voting to be held under tight security.... नहीं बिकेगी शराब

दौसा. नगर पालिका महुवा इलाके में 14 से 16 नवम्बर व 19 नवम्बर को सूखा दिवस घोषित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार मीना ने बताया कि नगर पालिका महुवा के निर्वाचन क्षेत्र एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर की परीधि में मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात 14 नवम्बर शाम 5 बजे से 16 नवम्बर शाम 5 बजे तक एवं मतगणना के दिन 19 नवम्बर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।