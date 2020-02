प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाना जरूरी-खटाना

Necessary to boost the morale of talent: bandikui mla GR khatana: सर्व समाज की 145प्रतिभा व 67 भामाशाहों को किया सम्मानित

बांदीकुई. सरदार वल्लभभाई पटेल गुर्जर विकास संस्थान की ओर से राजेश पायलट की जयंती पर रविवार को राजेश पायलट भवन में सर्वसमाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। इसमें मुख्य अतिथि विधायक गजराज खटाना ने कहा कि संस्थान की ओर से सर्वसमाज का आयोजन सराहनीय कार्य है। इससे आपसी भाईचारा व सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। प्रतिभाओं का भी हौसला बढ़ता है।

विशिष्ट अतिथि तत्कालीन जिला प्रमुख गीता खटाना ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट कमलसिंह, उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तेजसिंह सिहर्रा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक काठ एवं थाना प्रभारी राजेन्द्र मीणा थे। मंत्री सुमेरसिंह श्यालावास ने बताया कि समारोह में करीब 145 छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट अंक अर्जित करने पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा राजेश पायलट भवन निर्माण में सहयोग करने वाले 67भामाशाह को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

इस मौके पर सुबुद्धि गुर्जर पीपली का बास की ओर से 51 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया। संस्थान अध्यक्ष मानसिंह माल, कोषाध्यक्ष सुशीलकुमार गुर्जर, जौहरीलाल चेची, रामधन छाबड़ी, रामसिंह म्हाणा, बाबूलाल भाण्डेड़ा, राजेन्द्र चौधरी, हरिमोहन माल, मानसिंह चौहान, प्रो.मुन्नालाल अवाना, भगवानसिंह रेंजर, रामसिंह देवतवाल, शिम्भूदयाल बैंसला, विश्राम तंवर, ब"ाूसिंह माल, रामावतार चौधरी, मनभाव कसाना, कुलदीप डोई, उदयभानसिंह, दिलीप माल, प्रभूदयाल माल, राजाराम पीटीआई, किशनलाल, एडवोकेट महेन्द्रसिंह तवंर, राजेश भड़ाना, रणजीत छाबड़ी, सरदार कसाना, मीठालाल एवं विश्रामसिंह भी मौजूद थे।

बाबा श्याम के किए दर्शन



बसवा. मिजोरम के पुलिस महानिदेशक मुकेशकुमार मीणा ने रविवार को कस्बे के पास सांवलिया धाम पहुंच बाबा श्याम के दर्शन कर खुशहाली की मन्नत मांगी। महंत श्यामसुन्दर जैमन ने स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। नादान मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्वागत किया।

