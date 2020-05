राशन किट मिलने से जरूरतमंद होंगे लाभान्वित-हुड़ला

Needs will be benefited by getting ration kit-Hudla: मिड डे मील योजना के अंतर्गत लगभग 200 टन गेहूं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के विद्यालयों में रखा

बांदीकुई. महुवा विधायक ओमप्रकाश हुडला ने अलीपुर व हिंगोटा ग्राम पंचायत क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को मिड डे मील के अंतर्गत आने वाले गेहूं का वितरण किया। विधायक हुडला ने कहा कि इस समय देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना से घबराएं नहीं। किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। मिड डे मील योजना के अंतर्गत लगभग 200 टन गेहूं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के विद्यालयों में रखा है। अलीपुर, हिंगोटा गांव से मिड-डे मील गेहूं का वितरण करने का सिलसिला शुरू किया। इस दौरान पीईईओ श्यामसिंह राजपूत, ग्राम विकास अधिकारी भागचंद बैरवा, पटवारी महेश मीना, अलीपुर प्रधानाचार्य सुरेश चंद शर्मा सहित बीएलओ आदि थे।(निसंं)

कक्षा-कक्षों का विधायक ने किया शिलान्यास



गुढ़लिया-अरनिया. राजकीय माध्यमिक विद्यालय अक्षयपुरी में रमसा द्वारा स्वीकृत तीन कक्षा-कक्षों का मय बरामदे निर्माण कार्य का रविवार को शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। क्षेत्रीय विधायक गजराज खटाना ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कर भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य पर करीब 22 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे बच्चों को बैठने की समुचित व्यवस्था मुहैया हो सकेगी। विधायक ने विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण कराए जाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चौथमल मीणा, विश्राम कुण्डारा, प्रधानाध्यापक बजरंगसहाय शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जयसिंह बैरवा, चरणसिंह बैंसला, कजोड़मल बैरवा, रामनाथ सैनी, आनंदीलाल सैनी, शारीरिक शिक्षक राजाराम गुर्जर, प्रधानाचार्र्य सुमेरसिंह श्यालावास,कुलदीप शर्मा एवं रामदयाल कुंभकार भी मौजूद थे।

क्वारंटीन किए लोगों को काढ़ा वितरण



बांदीकुई. शहर के राजेश पायलट छात्रावास भांडेडा में कोरोना वायरस को लेकर क्वारंटीन किए गए लोगों को आयुर्वेद विभाग द्वारा काढ़ा पिलाया गया। राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय बांदीकुई के वैद्य बलवीरसिंह कुशवाह के निर्देशन में कम्पाउंडर नरेन्द्रसिंह बैरवा, राजेन्द्र बैरवा द्वारा जड़ी बूटियों से निर्मित रोग प्रतिरोधक काढ़ा पिलाया जा रहा है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। (निसंं)