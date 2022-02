2.25 करोड़ मे बनेगा नगरपालिका का नया भवन, विकास कार्यों के कई प्रस्ताव पारित

2.25 करोड़ मे बनेगा नगरपालिका का नया भवन, विकास कार्यों के कई प्रस्ताव पारित

बांदीकुई. नगरपालिका की बोर्ड बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। इसमें विकास कार्यों से जुडे़ कई प्रस्ताव पारित किए गए। नगरपालिका चैयरमैन इन्दिरा बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में न केवल शहर के विकास को लेकर प्रस्ताव लिए गए, बल्कि पालिका के नए भवन निर्माण को लेकर भी प्रस्ताव लिया गया। इसके साथ ही वाटर ट्रिटमेंट टैंक, नई सेफ्टी टैंक मशीन, नाला निर्माण, नालियां निर्माण सहित विकास के कई अन्य प्रस्ताव भी बोर्ड मिटिंग में रखे गए। बोर्ड बैठक में विधायक, नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, अधिशासी अधिकारी नरसीलाल मीना, जेईएन लाखन सिंह एसआई दिनेश कुमार मीना मौजूद रहें।

New municipal building to be built in 2.25 crores in bandikui बोर्ड बैठक में नगरपालिका का नया भवन बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 2 करोड़ 25 लाख रूपए में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला भवन बनाने का निर्णय िकया गया। वर्तमान समय में नगरपालिका का मौजूदा भवन छोटा पड़ता नजर आ रहा हैं। ऐसे में नया भवन बनने से न केवल पालिका के सभी शाखाओं को अत्याधुनिक सुविधाओं वाले कक्ष मिल सकेंगे। इससे आमजन को भी राहत मिल सकेगी। पालिका का भवन काफी पुराना हो चुका हैं।

बसवा व सिंकदरा रोड़ पर लगेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांटपालिका की बोर्ड मिटिंग में कस्बे में दो वाटर ट्रिटमेंट प्लाटं लगाने का फैसला लिया गया। सिंकदरा रोड़ पर फायर स्टेशन के पास में वाटर ट्रिटमेंट प्लांट 20 लाख की लागत से लगाया जाएगा तो वहीं बसवा रोड पर स्वर्गीय राजेश पायलेट पी.जी. काँलेज में 20 लाख की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लाटं लगाने का प्रस्ताव लिया गया।

पार्षदों ने उठाए विकास के मुद्दे..... बोर्ड बैठक में शहर के विकास के मुद्दों की गूंज सुनाई दी। पार्षदों ने बैठक में वार्डों व शहर के विकास से जुडे़ मुद्दे उठाए। चैयरमैन इन्दिरा बैरवा ने नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारियों को वार्डों में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन वार्डों में इस बार कार्य नहीं हो पा रहे हैं उन वार्डों में विकास कार्य अगली एनआईटी में लिए जाएंगे। बैठक में नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने शहर में हो रहे अतिक्रमण को हटाने व शहर के सौन्दर्यीकरण पर बल दिया। पार्षद नीरज रावत ने अपने वार्ड में पानी की टंकियां स्थान उपलब्ध कराने के बावजूद नहीं बनाने की बात कही। वार्ड पार्षद महेन्द्र दैमन ने नाला व नालियां निर्माण सहित नगरपालिका के नवीन भवन का बिल्डिंग मैप तैयार कर पार्षदों को दिखाने को कहा।

पार्षद राधामोहन ढंगायच ने बसवा रोड़ पर बने नालों को सही मापदंड से बनाने व सड़क पर पेचवर्क करवाने सहित नगरपालिका द्वारा वार्डों में लाइट लगाने मांग की। भाजपा पार्षद कुसुमलता शर्मा ने रोड़ लाइटे खराब होने व नगरपालिका द्वारा उनके सिजली कनेक्शन काटे जाने का आरोप लगाया साथ ही वार्डों के विकास में भेदभाव की बात कहीं। पार्षद रमाकांत शर्मा ने नगरपालिका दफ्तर में कई लाभार्थियों की पट्टे की फाइले गुम होने व पट्टे जारी होने में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की।

पार्षद मनोज दैमन, गिर्राज सैनी शहर की पानी निकास व पार्किग समस्या से निजात दिलाने की बात कही वहीं मनोनीत पार्षद राघवेंद्र सिंह पंवार ने गुढा़ रोड़ पर नाला निर्माण करवाने की मांग की। विनेश वर्मा, गिर्राज शर्मा, प्रकाश सैन, दिलीप सैनी ने अपने भी अपने विचार रखें। इस दौरान वार्ड तीन से निर्दलीय पार्षद निर्मला गुर्जर काली पट्टी बांधकर बोर्ड बैठक में पहुंची। उन्होंने विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाए।

पुरानी कॉलोनी के लोगों को राहत......पालिका की बोर्ड बैठक में सालों से बसी पुरानी काॅलोनी को यथास्थिति रखने का प्रस्ताव लिया गया। बैठक में इन काँलोिनयों में रोड की चौडा़ई बढा़ने को लेकर कोई कार्यवाही नहीं करने का फैसला लिया। ऐसे में फिलहाल यहां के लोगों को राहत मिलेगी। (ग्रामीण)

