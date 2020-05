कर्फ्यू लगाने के बाद जनता के लिए नहीं किए इंतजाम

No arrangements were made for the public after imposing curfew: कहीं भारी ना पड़ जाए लापरवाही

गुढ़ाकटला. कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कस्बे में धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी कफ्र्यू तो लगा दिया गया, लेकिन गौतम मोहल्ला परिक्षेत्र में ग्रामीणों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन ने एक किलोमीटर के परिक्षेत्र को पूर्णतय: बंद कर दिया है। संक्रमित के सम्पर्क में आए परिजनों एवं लोगों को टेस्टिंगग एवं स्क्रनिंग कर होम आइसोलेट कर इति श्री कर ली, लेकिन प्रशासन द्वारा दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई।

मोहल्ले में पीने का पानी तक नहीं है। लोग सुबह से ही स्थानीय प्रशासन से पीने के पानी के लिए सार्वजनिक पेयजल स्रोत्रों से पानी लाने की स्वीकृति देने की गुहार लगाते रहे। वहीं प्रशासन भी पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन देता रहा। स्थानीय निवासी ने बताया कि मोहल्ले में दर्जनभर से अधिक परिवार व दर्जनभर मवेशी हैं। इन्हें बूंद-बूंद के लिए मोहताज होना पड़ा।



संक्रमित क्षेत्र में हुई मौत

कोरोन संक्रमित युवक के मोहल्ले में एक वृद्ध महिला की दोपहर को मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन की अनुमति से दाह संस्कार किया गया। लोगों ने बताया कि मृतक महिला एवं उसके परिजन भी कोरोन संक्रमित युवक के सम्पर्क में थे। दाह संस्कार में मात्र दस लोगों को जाने की स्वीकृति दी, लेकिन मृतक महिला का सैम्पल नहीं लिया गया।



छिडक़ाव हुआ ना पूरी जांच

कोरोना संक्रमित युवक के सम्पर्क में आए 37 में से मात्र 27 लोगों की ही सैम्पलिंग हो सकी है। दूसरे दिन शेष दस लोगों की जांच नहीं हो सकी। वहीं गुढ़ाकटला परिक्षेत्र में सोडियम हाईपोक्लोराइड का छिडक़ाव भी दूसरे दिन नहीं करवाया गया।



मण्डी में चौकीदार व पल्लेदारों में विवाद



दौसा. कृषि उपज मण्डी में शुक्रवार सुबह चौकीदार व पल्लेदारों के बीच विवाद हो गया। हालांकि बाद में मण्डी सचिव ने पल्लेदारों व चौकीदारों के बीच सुलह करा दी। जानकारी के अनुसार कृषि उपज मण्डी के दरवाजे पर सुबह एक किसान माल लेकर मण्डी में प्रवेश कर रहा था। इस दौरान किसान व चौकीदार के बीच विवाद हो गया। इसी समय एक पल्लेदार भी आ गया। बाद में विवाद पल्लेदार व चौकीदार के बीच हो गया। इस पल्ल्लेदारों ने मण्डी का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। सूचना पर कोतवालीथाना प्रभारी राजेश मीना मय जाप्ते पहुंच गए और मामला शांत कराया। इसके बाद में पल्लेदार काम बंद कर बैठ गए। मण्डी सचिव संतोष मीना ने बताया कि दोपहर में दोनों पक्षों के बीच मामला शांत करा कर कार्य सुचारू करा दिया।

