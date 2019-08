एटीएम में कैश नहीं, भटकने को मजबूर ग्राहक

बांदीकुई. भले ही बैंक प्रशासन की ओर से लोगों को नकदी निकालने की सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए प्रमुख मार्गों पर एटीएम स्थापित कर दिए गए हो, लेकिन अधिकांश एटीएम में कैश नहीं होने से ग्राहक भटक रहे हैं। जबकि इन दिनों रक्षाबंधन पर्व का त्यौहार नजदीक हैं। ऐसे में ग्राहक बैंक प्रशासन को कोसते दिखाई देने लगे हैं, लेकिन सम्बंधित बैंक प्रशासन का ग्राहकों की सुविधाओं से कोई सरोकार दिखाई नहीं दे रहा है।

जानकारी के अनुसार शहर के बसवा रोड, सिकंदरा रोड, बडिय़ाल रोड एवं रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न जगहों पर करीब दो दर्जन से अधिक एटीएम लगे हुए हैं। इन एटीएम पर शनिवार एवं रविवार को तो अधिकांश समय कैश ही नहीं मिलता है और एटीएम परिसर में पर्चियों का ढेर लग जाता है। ऐसे में ग्राहक कभी सिकंदरा रोड तो कभी बडिय़ाल रोड स्थित एटीएम में भटकते रहते हैं।

ग्राहकों का कहना है कि विभिन्न बैंकों के करीब एक लाख से अधिक ग्राहकों को एटीएम कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में ग्राहक बैंकों में नकदी लेने के लिए कतार में लगने की समस्या से निजात पाने के लिए एटीएम की सुविधा का अधिक उपयोग करते हैं। कई बार तो स्थिति यह रहती है कि ग्राहक को एटीएम में नकदी नहीं मिलने व बैंक का अवकाश रहने पर उधारी में रुपए लेकर घरेलू काम निपटाने पड़ते हैं और अगले दिन बैंक से नकदी लेकर उधारी तक चुकानी पड़ती है।

हालात ये हैं कि रेलवे स्टेशन के प्रथम प्रवेश द्वार पर स्थित एटीएम में तो अधिकांश समय नकदी ही नहीं रहती है और खराब पड़ा रेलवे स्टेशन की शोभा बढ़ा रहा है। जबकि बांदीकुई रेलवे स्टेशन से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं मध्यप्रदेश सहित कई प्रांतों के लोग मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए आते हैं। जो कि एटीएम में नकदी नहीं मिलने पर निराश लौट जाते हैं। लोगों का कहना है कि बैंक प्रशासन को विशेष रूप से शनिवार एवं रविवार को नकदी एटीएम में डालने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इससे ग्राहकों को होने वाली परेशानी से राहत मिल सके।

