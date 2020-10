नो मास्क-नो एंट्री जन आंदोलन का किया आगाज

No mask - no entry started the mass movement- प्रभारी सचिव का दौरा

दौसा. राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी को नियंत्रण करने के लिए नो मास्क-नो एंट्री हर वक्त हर जगह अपनाने के लिए राज्य में जन आन्दोलन का आगाज किया है। इसी कड़ी में शनिवार को दौसा में जिला प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ ने नए बस स्टैण्ड से जिला कलक्टर पीयुष समारिया, सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सहायक निदेशक रामजीलाल मीना, नगर परिषद आयुक्त सुरेन्द्र मीना, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक ओम प्रकाश वशिष्ट, रोडवेज डिपो प्रबन्धक के. सी. मीना की मौजूदगी में जन आन्दोलन का आगाज करते हुए लोगों को मास्क लगाकर ही बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नो मास्क-नो एंट्री का संदेश प्रसारित करने वाले आटो रिक्शा को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

डिपो के पास बनी इंदिरा रसोई का अवलोकन करते हुए कहा कि कोई भी भूखा नहीं सोए। खाने की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। वहीं जिला चिकित्सालय में संचालित इंदिरा रसोई के मुख्य द्वार पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दौसा द्वारा प्रकाशित पोस्टर को प्रदर्शित कर पोस्टर, पैम्पलेट्रस अन्य प्रचार सामग्री वितरण एवं चस्पा करवाने की शुरुआत की। सहायक निदेशक रामजी लाल मीना ने कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी। स्काउट गाईड ने जिला प्रभारी सचिव का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया। प्रभारी सचिव ने जिला अधिकारियों की सर्किट हाउस में कोरोना जन आन्दोलन की समीक्षात्मक बैठक ीाी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला प्रभारी मंत्री का दौरा आज



दौसा. जिला प्रभारी मंत्री एवं युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना रविवार को जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने बताया कि जिला प्रभारी मंत्री सुबह 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे गांधी तिराहा दौसा पर कोरोना जागरूकता अभियान के तहत मास्क वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तथा दोपहर 12.30 बजे 3 बजे तक कोरोना जागरूकता अभियान के सम्बन्ध में आमजन के साथ चर्चा एवं जनसुनवाई करेंगे। दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस दौसा में प्रेस वार्ता कर 3.30 बजे से कलक्टे्रट में अधिकारियों के साथ कोविड-19 जनजागरुकता अभियान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक करेंगे।

