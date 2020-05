किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा-मुरारी

No one will be allowed to sleep hungry - Murari: 88 परिवारों को राशन किट वितरित

दौसा. विधायक मुरारीलाल मीणा की पहल पर वार्ड 1 से 10 में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों को 10 किलो गेहूं व 5 किलो चावल आनंद शर्मा बालिका विद्यालय में वितरित किए गए। इनमें ऐसे 88 परिवार शामिल थे, जिनकों किसी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। कुल 880 किलो गेहूं व 440 किलो चावल वितरित किए गए। इस अवसर पर विधायक मुरारीलाल ने कहा कि वे एक गरीब परिवार से हैं, इसलिए गरीबी का दर्द समझतो हैं। उनकी कोशिश है कि किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा।

उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल ने कोरोना संकट के दौर में असहाय परिवारों को वितरित किए जा रहे खाद्यान्न के बारे में जानकारी प्रदान की। कांग्रेस मीडिया प्रभारी उमाशंकर ने बताया कि दौसा शहर में प्रशासन ने करीब 550 अलाभान्वित परिवारों को चिह्नित किया है, जिन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार विद्यालयों में एमडीएम के अंतर्गत शेष खाद्यान्न को वितरित करने की योजना है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाराम मीणा ने बताया कि 13 मार्च से विद्यालय बंद है तथा पोषाहार नहीं बन रहा। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न खराब होने का संकट था। प्रशासन के निर्देश पर वंचित परिवारों को बांटा जा रहा है। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता कांग्रेस घनश्याम शर्मा, सहायक निदेशक समसा राजीव शर्मा, प्रधानाचार्य संगीता मानवी, शंभूदयाल मीणा, रविंद्र त्यागी, अभय सक्सैना, मुकुट शर्मा, उमाशंकर विजय, कमल सिंह गुर्जर, जितेंद्र सैनी आदि थे।

तीन मरीज स्वस्थ, अस्पताल से डिस्चार्ज



दौसा. जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों में से तीन की दूसरी रिपोर्ट भी लगातार नेगेटिव आने के बाद रविवार को जिला अस्पताल के कोविड वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया। कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि रेटा, लाखनपुर व मोरेड निवासी मरीज को डिस्चार्ज कर क्वारंटीन किया गया है। अब कोविड वार्ड में पांच मरीज भर्ती है।

194 रिपोर्ट पेंडिंग

जिले में कोरोना संदिग्धों की संख्या 5 हजार 680 हो चुकी है, इनमें से रविवार शाम तक करीब 194 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। इधर, चिकित्सा विभाग की टीमें भी निरन्तर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। रविवार को भी जिलेभर की इन 289 टीमों ने 8 हजार 411 परिवारों के 54 हजार 266 लोगों की जांच की है। वहीं अब इन टीमों ने 35 लाख 52 हजार 544 लोगों की जांच कर ली है। वहीं 30 हजार 401 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

