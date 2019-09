औषधालयों से दूर उपनिदेशक कार्यालय में धूल फांकती दवा

बांदीकुई. आयुर्वेद विभाग के कुप्रबंधन व परिवहन का बजट नहीं आने से आयुर्वेद औषधालयों में दवा की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे मेें जिले में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। जबकि इन दिनों मौसम परिवर्तन होने से मौसमी बीमारियां फैल रही है, वहीं अधिकांश औषधालयों में दवा उपलब्ध नहीं हो पाने से आयुर्वेद चिकित्सकों को भी परेशानी होने के साथ ही मरीजों को निराश लौटना पड़ रहा है।

औषधि रसायन शाला से दवा की सप्लाई हुए करीब एक माह बीत गया, लेकिन ये दवा जिला मुख्यालय स्थित उपनिदेशक कार्यालय में रखी धूल फांक रही है। दवाओं को ब्लॉक स्तर पर सप्लाई किए जाने के लिए परिवहन का बजट नहीं आया है। ऐसे में अब इस दवा को सप्लाई किया जाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय से औषधालयों तक यह दवा कैसे पहुंचे, इसको लेकर आयुर्वेद विभाग भी पेशोपेश में हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों का कहना है कि यात्रा भत्ता विभाग के नियमानुसार 12 घण्टे से अधिक पर देय है। जबकि जिला मुख्यालय से दवा लाने में मात्र तीन घण्टे लगते हैं। ऐसे में विभाग की खामी का परिणाम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की नि:शुल्क दवा वितरण योजना भी हवा में उड़ती दिखाई दे रही है।



ये है अकेले उपखण्ड की स्थिति



यदि आंकड़ों पर गौर करें तो बांदीकुई उपखण्ड में कुल 18 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। इनमें एक माह का आउटडोर करीब 4 हजार है। जबकि करीब 20 हजार पुराने मरीज हैं। जो कि प्रतिमाह उपचार कराने एवं दवा लेने के लिए आते हैं। जिले भर में करीब 100 औषधालय संचालित हैं। इस हिसाब से करीब 1 लाख मरीज पुराने एवं करीब 30 हजार प्रतिमाह मरीज उपचार कराने के लिए नए आते हैं।जिन मरीजों को आयुर्वेद पद्धति पर भरोसा है।,उन मरीजों के लिए दवा की अनुपलब्धता व कमी कोढ़ में खाज का काम कर रही है। मजबूरन मरीजों को जेब ढीली करके बाजार से दवा खरीदकर उपचार कराना पड़ रहा है।



पहले ब्लॉक स्तर पर भेजी जाती थी दवा



आयुर्वेद सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक तीन माह के अंतराल में रसायन शाला भरतपुर से दवा की सप्लाई होती है। यह दवा भी मांग की तुलना में बहुत कम आती है। जो कि कुछ ही दिन बाद खत्म हो जाती है। खास बात यह है कि पहले तो परिवहन बजट आता था। ऐसे में दवा ब्लॉक स्तर पर भेज दी जाती थी। जहां होने वाली मासिक बैठक में शामिल होने के बाद आयुर्वेद चिकित्सक दवा ले जाते थे, लेकिन अब दवा नहीं आने से परेशानी बढ़ गई है।



निरीक्षण करने जाए तो रख ले जाते हैं दवा



दवा की सप्लाई किए जाने के लिए परिवहन बजट नहीं आया है। ऐसे में जब निरीक्षण के लिए जाते हैं तो वाहन में दवा रखकर ले जाते हैं और सप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। लालसोट क्षेत्र में तो दवा की सप्लाई कर दी है। इसके अलावा भी कुछ अन्य जगहों पर भेज दी है। वैसे आयुर्वेद चिकित्सक भी जिला मुख्यालय आकर दवा ले जा सकते हैं। परिवहन के लिए बजट की मांग कर रखी है। शीघ्र बजट आने पर व्यवस्थाओं में सुधार होने के साथ ही नियत समय पर दवा मुहैया कराई जा सकेगी।

-सुधीर चतुर्वेदी, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग दौसा

