नलों में पानी नहीं, ग्रामीण भटकने को मजबूर

No water in drains, villagers forced to wander... जलदाय विभाग के खिलाफ नारे लगाए

लवाण. कस्बे में सात दिन से नलों में पानी नही आने पर आक्रोशित महिलाओं ने हाथों में मटके लेकर जलदाय विभाग के खिलाप नारे लगाकर किया।

No water in drains, villagers forced to wander....कस्बे में सात दिन से जलदाय विभाग की चार मोटरें खराब होने से नलों में पानी नहीं आ रहा है। इसके चलते लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इधर मोटरें खराब होने के बावजूद जलदाय विभाग अभी गहरी नींद में सो रहा है। सभी खराब मोटरों को दौसा जलदाय विभाग कार्यालय में भिजवाने के बाद सुध नहीं ली है।

No water in drains, villagers forced to wander....ग्रामीणों ने बताया कि लगातार डेढ़ माह से विभाग की अनदेखी के कारण यही हाल हो रहे है। पानी ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी है। घरों में धुलाई के लिए कपड़ों के ढेर लग गए हैं।

...नहीं तो खोल देंगे बीसलपुर के एयर पाइंट

ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे में होकर दौसा-बीसलपुर की पाइप लाइन जा रही है। जिसका एक एयर पाइंट कस्बे के तालाब में है। शीघ्र ही पानी की व्यवस्था सही नहीं हुई तो ग्रामीण अब उस पाइंट को खोलने को मजबूर होंगे।

बसवा में भी संकट

बसवा. कस्बे के लोगों को इन दिनों जल सकंट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का पानी की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है। इसको लेकर लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय में जाकर अधिकारी के नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया।

No water in drains, villagers forced to wander....ग्रामीण अशोक अवस्थी ने बताया कि कस्बे में पानी सप्लाई करने के लिए 60 टैंकर पानी के स्वीकृत हैं और जलदाय विभाग छह सरकारी बोरिंगों से पानी एकत्र करता है। विभाग ने कस्बे में दो दिन में एक बार पानी सप्लाई करने का नियम बना रखा है, लेकिन ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण बड़ा बाजार, सोनी बाजार, त्रिकुटिया बाजार रामलीला मैदान में पांच दिन से पानी नहीं आ रहा।

जगदीश सोनी ने बताया कि मोहल्लों में लगे अधिकांश हैण्डपंप खराब पड़े हैं। जलदाय विभाग ने दूसरी पाइप लाइन डालने के लिए जगह-जगह से सडक़ को खोद दिया। इस कारण निजी टैंकर वाले भी पानी नहीं ला सकते। कस्बे के लोग बुधवार को पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग में शिकायत करने गए, लेकिन वहां कोई अभियंता नहीं मिला। No water in drains, villagers forced to wander....इस पर लोगों ने अन्य कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया । इस मौके पर भृतहरी सोनी, प्रेम व अन्य लोग मौजूद थे।

कनिष्ठ अभियंता अशोक मीणा ने बताया कि सुबह पंप हाउस पर मोटर रखवाने के लिए चला गया था। ईंटोड़ा ढाणी की बोरिगों पर बिजली कटौती व संवेदक द्वारा पानी के पूरे टैंकर नहीं डालने के कारण पानी की समस्या पैदा हुई है। गुरुवार सुबह पानी की सप्लाई हो जाएगी।



जलदाय कार्मिकों की समस्याओं पर चर्चा

दौसा. राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के श्रम कल्याण केन्द्र में बुधवार दोपहर 2 बजे दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में कर्मचारियों के हितों की चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामदयाल मीना ने की। कार्यक्रम मुख्य संयोजक श्रीकिशन मीना व संयोजक हनुवंत सिंह रावत की देखरेख में आयोजित हुआ। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मक्खनलाल शर्मा आदि भी मौजूद थे।