दौसा जिले में अब 14 नए संदिग्ध, 1.29 लाख लोगों की स्क्रीनिंग

दौसा. Now 14 new suspects, 1.29 lakh people screened in Dausa district जिले में शनिवार को कोरोना वायरस से संदिग्ध 14 मरीज सामने आए। इनकी जांच कर सैम्पल जयपुर मेडिकल कॉलेज भेजे गए। हालांकि विश्व में महामारी बन चुके कोरोना वायरस का अभी तक जिले में कोई भी पॉजीटिव केस सामने नहीं आया। राहत की खबर यह भी सामने आई कि जिन तीन लोगों को शुक्रवार को संदिग्ध मानकर भर्ती किया गया था, उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई।



सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा ने बताया कि शनिवार को भीलवाड़ा जेल से आए 80 कैदियों में से 8 के सैम्पल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा तीन दुबई से आए लोगों की जांच की गईहै। एक व्यक्ति भीलवाड़ा से आया हुआ तथा एक महिला दिल्ली से आई है, उनमें लक्षण मिलने पर जांच की गई है। एक मण्डावर क्षेत्र के व्यक्ति की जयपुर में जांच कराई जा रही है। गौरतलब है कुल अभी तक जिले में 18 संदिग्ध माने गए हैं। इनमें से पहले लिए गए 4 सैम्पल की रिपोर्ट नैगेटिव है। इधर, चिकित्सा टीम ने घर-घर स्क्रीनिंग जारी रखी।

सीएमएचओ के अनुसार अब तक कोरोना अलर्ट को देखते हुए 27 हजार 532 घरों का सर्वे करा लिया है। इन परिवारों में से 1 लाख 29 हजार 16 3 लोगों की स्क्रीनिंग की है। इनमें से 1395 लोग मौसमी बीमारी से पीडि़त पाए गए।

विदेश से आने वालों पर नजर

प्रशासन की नजर जिले में विदेश से आने वाले लोगों पर है। 110 से अधिक लोग ऐसे सामने आ चुके हैं, उनकी स्वास्थ्य जांच कर घर में रहने को कहा गया है। परिजनों को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त शिक्षा, राजस्व आदि विभागों के कर्मचारी भी निगरानी में लगाए हैं।

बांदीकुई. उपखण्ड क्षेत्र के विदेश से लौटने वाले करीब 50 लोगों को प्रशासन ने चिन्हित कर स्क्रीनिंग कराई। ये लोग दुबई, ईरान, मलेशिया, सऊदी अरब, मॉरिशस, कुवैत, आबुधाबी, मस्कट, बहरीन, जापान, अल्माटी, कतर, फ्रांस, कजाकिस्तान, से लौटे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के साथ ही प्रशासन भी चौक चौबंद हो गया है। उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा ने बताया कि कार्यालय परिसर में कण्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके प्रभारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी त्रिवेणीश्याम शर्मा को बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01420-228487 व मोबाइल नम्बर-9887949454 हैं।

विदेश से लौटे युवकों की स्क्रीनिंग

कुण्डल. ग्राम पंचायत जौपाड़ा के लोटवाडा गांव के बैरवा की ढाणी में दुबई व कतर से आए युवकों तथा खानभांकरी गांव में यूरोप से लौटे एमबीबीएस छात्र की कुण्डल सीएचसी की टीम ने स्क्रीनिंग की।



डॉ. निर्मल कुमार मीना विदेश से आने वाले सभी लोगों का पल्स ऑक्जीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन, सांस लेने में तकलीफ, ब्लड प्रेशर, शुगर, फेफडों की सामान्य क्रिया सहित अन्य जांच करके किसी के सम्पर्क में नहीं आने, मुंह पर मास्क लगाकर रखने सहित अन्य जानकारी दे रहे हैं।