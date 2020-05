अब फिर लड़ेगी कोविड वार्ड की टीम कोरोना से लड़ाई

Now Kovid Ward's team will fight with Corona again: कोविड वार्ड में है दो पॉजिटिव मरीज

दौसा. जिला अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बनाए कोविड वार्ड में अब फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती कर लिया गया है। अब कोविड वार्ड के चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मियों की टीम इनके इलाज में जुटेगी। यह वार्ड कई दिनों से खाली था, लेकिन अब दो मरीज भर्ती कर लिए गए हैं।

कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि अब से पहले भी दौसा जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में आठ कोरोना पॉजीटिव भर्ती किए गए थे। इनमें से लालसोट की दो तीन- तीन वर्ष की बालिकाओं को जयपुर रैफर कर दिया था। जबकि अन्य भर्ती 6 मरीजों का दौसा जिला अस्पताल में ही इलाज कर उनका स्वास्थ्य ठीक होने के बाद उनको क्वारंटीन के लिए डिस्चार्ज भी कर दिया था। अब विभाग की टीम यहां भर्ती हुए मरीजों के इलाज में जुट चुकी है। उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक 23 लोगों को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है।

डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया ने बताया कि अब जिले के तीन कोरोना पॉजिटिव ही भर्ती है। जिनमें से प्रसूता महिला जयपुर एसएमएस में भर्ती है तो दो भाई- बहन जिला अस्पताल में भर्ती है।

झेरा गांव में जुटी टीम, 48 जनों के लिए सैम्पल

दौसा. जिले के सैंथल थाना इलाके की ग्राम पंचायत चांदराना के झेरा गांव में गुजरात से आए जो दो भाई-बहन कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनके परिवार के सम्पर्क में आए 48 जनों के सैम्पल ले लिए गए हैं। इधर गांव में कफ्र्यू लगने से सन्नाटा है।



डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव भाई-बहन व उनके परिवार के लोगों से सम्पर्क में आने वालों के सैम्पल लिए गए हैं। इन लोगों को बापी अस्पताल में क्वारंटीन कर दिया गया है। मंगलवार को भी चिकित्सा विभाग की टीमों ने घर - घर लोगों की स्क्रीनिंग की है। इधर गांव में 11 मई देर शाम से कफ्र्यू लगने के बाद मंगलवार को गांव में पुलिस जाप्ता तैनात रहा। लोग भी घरों में ही बंद रहे।

रिपोर्ट नेगेटिव आने से राहत

बांदीकुई. कालाखोह निवासी एक कोरोना पॉजिटिव महिला के बसवा रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में जांच कराने के बाद निजी चिकित्सालय के 29 कार्मिकों सहित करीब 51 लोगों के सैम्पल जांच के लिए लिए गए। इनमें से 42 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। ब्लॉक सीएमएचओ डॉ.आरपी मीणा ने बताया कि निजी चिकित्सालय के सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आमजन एवं प्रशासन ने भी राहत की सांस ली।



गुढ़ाकटलाञ्च पत्रिका. कालाखो की कोरोना पीडि़त महिला के सम्पर्क में आए मुही एवं ऐचेड़ी के लोगों की प्रथम रिपोर्ट नेगेटिव आने पर गांव के लोगों सहित स्थानीय प्रशासन ने राहत की संास ली।

