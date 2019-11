अब रेलवे स्टेशन पर ट्रॉलियों के लिए जगह तय

Now place for trolleys at railway station: तुगलकी आदेशों से वेण्डरों के कारोबार पर पड़ेगा असर

बांदीकुई. रेल प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन पर स्थित ठेलों के लिए अब जगह निर्धारित कर दी गई है। इससे वेण्डरो पर आर्थिक संकट आ सकता है।

Now place for trolleys at railway station

रेल सूत्रों के मुताबिक मुख्य वाणिÓय निरीक्षक मुकुट मीणा ने बुधवार को ट्रॉलियों के लिए जगह निर्धारित कर दी हैं। इसमें प्रत्येक प्लेटफार्म पर 9-9 ट्रॉलियों स्थापित की गई है। एक ट्रॉली पर तीन-तीन वेण्डर होते हैं। ऐसे में अब ये वेण्डर ट्रेनों की खिड़कियों पर खाद्य पदार्थ बेचने भी नहीं जाने के तुगलकी आदेश फरमा दिए गए हैं। ऐसे में वेण्डरों पर आर्थिक संकट मण्डरा सकता है। क्योंकि प्लेटफार्म एक से एक्सप्रेस सहित मात्र तीन सवारी गाडिय़ां गुजरती हैं।

जबकि अधिकांश ट्रेनें प्लेटफार्म 2 व 3 से गुजरती हैं। इसमें भी जो ट्रॉलियां एसी कोच के सामने होंगी तो उनके व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वेण्डरों का कहना है कि ट्रेनों तक नहीं पहुंचेगे तो कारोबार प्रभावित होगा। खास बात यह है कि यात्रियों को अब ट्रॉलियों पर जाकर ही खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ेगी। इसमेें दिव्यांग एवं महिला यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ेगी। (ग्रामीण)

Now place for trolleys at railway station

बसवा स्टेशन के पास बनेगा अण्डरपास



बसवा. कस्बे के लोगों का आवागमन सुचारू रखने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन के दूसरी तरफ अण्डरपास बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार स्टेशन व न्यू कॉलोनी के बीच में फाटक सेख्या 149 बना हुआ है। इसी से लोगों का आवागमन लगा रहता है। करीब 30 वर्ष पूर्व स्टेशन व 149 फाटक के बीच में फाटक संख्या 150 बना हुआ था, लेकिन रेलवे ने 150 नंबर फाटक को हटा दिया।

अब रेलवे ने 150 फाटक की जगह अण्डरपास बनाने की तैयारी कर ली। अण्डरपास बनने के बाद में लोगों को फाटक बंद की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सहायक अभियंता रामअवतार मीणा ने बताया कि स्टेशन व फाटक संख्या 149 के बीच में अण्डरपास बनाने के लिए सीमेंट के ब्लॉक ब्लॉक लगाने के लिए दो बड़ी मशीन भी पहुंच गई है। जल्द ही अण्डरपास के लिए सीमेंट के ब्लॉक लगा दिए जाएंगे।