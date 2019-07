पशुधन आरोग्य चल इकाई बंद, पशुओं के उपचार में बाधा

दौसा. प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पशुओं के इलाज के लिए शुरू की गई पशुपालन विभाग की पशुधन आरोग्य चल इकाई बजट के अभाव में बंद है। इससे पशुपालकों को पशु चिकित्सा उपचार नहीं मिल पा रहा। चल इकाई के माध्यम से पशुओं के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की गई थी। अब पशुपालकों को मजबूरी में झोलाछाप चिकित्सकों से उपचार करा कर बाजार से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। गत 1 अप्रेल से पशु चल इकाई बंद हैं।

Obstacle in the treatment of Animals

सभी ब्लॉक में चलाने की थी योजना



योजना के शुरू में प्रदेश में 288 पशुधन आरोग्य चल इकाइयां (मोबाइल वैन) चालू करने की योजना थी, लेकिन फिलहाल प्रदेश की सभी इकाइयां बंद पड़ी है। इसमें जिले की भी सभी ब्लॉकों में इकाइयां काम नहीं कर रही हैं। हालांकि पशुपालन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि दौसा मुख्यालय में मोबाइल वैन संचालित है। सभी मोबाइल इकाइयां बंद होने से पशुपालकों को अपने पशुओं का इलाज झोलाछाप चिकित्सकों से करवाना पड़ रहा है। झोलाछाप चिकित्सक मनमानी फीस व दवाइयों की कीमत वसूल रहे हैं।

साढ़े छह लाख हैं गाय-भैंस



जिले में कृषि के बाद किसानों की जीविकोपार्जन का मुख्य स्त्रोत पशुपालन है। जिले में करीब साढ़े 10 लाख पशुधन है। इसमें से करीब 6 लाख 48 हजार गाय व भैंस हैं। वहीं 5 लाख बकरियां है। पशुधन का 95 प्रतिशत हिस्सा गांवों में ही है। जबकि पशुपालन विभाग पशुधन के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं है।

इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं पशु



जिले में कई गांव ऐसे हैं, जिनके आसपास कई किलोमीटर तक पशु चिकित्सालय ही नहीं है। खासकर पहाड़ी इलाके में बसे गांवों से दूर- दूर तक पशु चिकित्सालय नहीं है। ऐसे में उन गांवों के लोगों को या तो अपने पशुओं का इलाज झोलाछापों से कराते हैं या फिर वे देवी- देवताओं की शरण में जाते हैं।



अधिकारी बोले, जिला मोबाइल वैन चल रही है



पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पशुधन आरोग्य चल इकाइयां तो बंद हैं, लेकिन जिला पशुचिकित्सा प्रशासन की ओर से जिले में तीन मोबाइल वैन चल रही है। इन तीनों में दौसा, सिकराय व लालसोट शामिल है। ये मोबाइल वैन पार्टियांं पशुधन आरोग्य चल इकाई की तर्ज पर ही काम कर रही है। वहीं महुवा में एक चैक पोस्ट भी काम कर रही है।

फैक्ट फाइल

जिले की स्थिति

1. पशुधन - 11 लाख

2. गाय-भैंस - 6.48 लाख

3. बहु उद्देश्यीय पशु चिकित्सालय -1

4. प्रथम श्रेणी चिकित्सालय- 17

5. पशु चिकित्सालय - 42

6. पशु औषधालय - 5

7. पशु उपकेन्द्र- 117

सरकार का मामला है



जिले के सभी ब्लॉकों में पशधन आरोग्य चल इकाइयां चलानी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं चल पाई। योजना वापस चलने की प्रक्रिया चल रही है। यह सरकार का मामला है। उन्होंने बताया कि जिला मोबाइल वैन काम कर रही है।

-डॉ. मलखान मीना, संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग दौसा

