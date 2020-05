अधिकारी सक्रिय रह कर करें काम, आमजन को मिले राहत-भूपेश

Officers should work actively, the common man gets relief: सभी विभागों के अधिकारियों की ली बैठक

दौसा. महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जारी लॉकडाउन की समाप्ति के बाद जिले में आमजन को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी मन से कार्य करें तथा विभागीय योजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन कर आमजन को लाभान्वित करवाने का काम करें।

Officers should work actively, the common man gets relief



शुक्रवार को सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से कहा कि आमजन को समय पर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वीकृत पेयजल योजनाओं, हैण्डपम्प लगवाने के कार्य को गति दें, ताकि लोगों को समय पर पीने के लिए पानी मिल सके। खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत के लिए अभियान को गति प्रदान करें तथा प्रभावी मॉनिटरिंग कर शीघ्रता से मरम्मत कराएं।

उन्होंने विशेष तौर से विधान सभा सिकराय क्षेत्र में बकाया पेयजल योजनाओं के क्रियान्वन के लिए कार्य योजना बनाने, सरकार के पास स्वीकृति के बकाया पेयजल योजनाओं के बारे में अवगत करवाने तथा पर निविदाएं आमंत्रित करने, आगामी कार्य योजना तैयार करवाकर प्रस्ताव भिजवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का तत्परता से निराकरण कराए, ताकि इस महामारी के दौर में लोगों को इधर उधर चक्कर नहीं लगाने पड़े।

टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए संसाधनों की पुख्ता व्यवस्था रखें



महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि जिले में टिड्डी दल प्रवेश कर चुका है। कृषि विभाग से जुड़े सभी अधिकारी टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए सक्रिय रहे तथा संसाधनों की पुख्ता व्यवस्था रखें ताकि समय पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होने कहा कि ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के लिए गम्भीरता से कार्य करें तथा संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाने का काम करें। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित कृषि योजनाओं समीक्षा करते हुये बीज किट वितरण करने में पारदर्शिता बरतने, विभाग के नियमों की पालना करने, पात्र व्यक्तियों को समय पर खाद बीज उपलब्ध करवाने, किसानों को उन्नत किस्म की फसलें करने व उन्नत किस्म, आधुनिक तकनिकी से खेती करने के बारे में प्रशिक्षण देने तथा किसानों में चेतना जागृत करने की बात कही।



जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाएं

भूपेश ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जिले में आने वाले श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत कराएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को राजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड शीघ्रता से बनवाने तथा सभी पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए के लिए पंचायतवार अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत कराएं।



मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के तहत कार्यों की क्रियान्विति बढ़ाने से स्थानीय निवासियों को काम मिलेगा, ठेकेदारों को रोजगार उपलब्ध होगा, सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का व्यवसाय बढ़ेगा तथा अन्य संबंधित गतिविधियां प्रारम्भ होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा कोरोना संकट के कारण परेशानी झेल रहे लोगों में पुन: विश्वास कायम होगा तथा उन्हें आर्थिक सम्बल मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना,स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण,महानरेगा में स्वीकृत कार्य तथा वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों के बारे में जानकारी लेते हुए सिकराय में और कार्य स्वीकृत कर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।



विभागवार आयोजित बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल के बालोत, विकास अधिकारी दौसा नाहर सिंह मीना, विकास अधिकारी लवाण हरकेश मीना, विकास अधिकारी सिकराय राजेश मीना, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता रामनिवास मीना, अधिशाषी अभियन्ता रामलखन मीना व केसी मीना, सहायक अभियन्ता सिकराय एवं दौसा ग्रामीण, उप निदेशक कृषि विस्तार श्रीकांत अग्निहोत्री के साथ अन्य कृषि अधिकारी उपस्थित थे। विभागीय अधिकारियों ने संचालित कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओढ, पूर्व प्रधान लटूरमल सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष शिवराम मीना व हीरालाल सैनी आदि उपस्थित थे।

Officers should work actively, the common man gets relief