लाखों का वृद्धावस्था पेंशन घोटाला: अब जिलेभर में होगी जांच, हर पंचायत समिति में जांच कमेटी गठित

लालसोट (दौसा). लालसोट के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुछ ई मित्र संचालकों व सरकारी बाबूओं की मिली भगत से लालसोट में वृद्धावस्था पेंशन मेंं लाखों रुपए का घोटाला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीर लिया है।अब जिलेभर में इसकी जांच होगी। इसके लिए जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने प्रत्येक पंचायत समिति स्तर जांच कमेटियां गठित कर ब्लॉक विकास अधिकारियों को &0 सितम्बर तक जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

Old age pension scam, Now investigation in across the district

उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका की ओर से इस मामले में 21 सितंबर के अंक में 'वृद्धावस्था पेंशन में लाखों रुपए का गड़बड़झालाÓ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मामले को उजागर किया गया। इसके बाद 22 सितंबर को 'पेंशन की बंदरबांट : 8 माह में 8 000 की पेंशन स्वीकृति जारीÓ, सहित श्रृंखलाबद्ध खबरें प्रकाशित होने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में स्थानीय पंचायत समिति प्रशासन ने भी एक बाबू को निलंबित कर दिया है।

क्षेत्र में पिछले कई माह से ई मित्र संचालकों, तहसील कार्यालय व पंचायत समिति कार्यालय में बैठे कुछ बाबूओं की मिली भगत से प्रतिमाह सैकड़ों अपात्र जनों को वृद्धावस्था व अन्य पेंशन जारी की जा रही है, जिससे प्रतिमाह सरकारी खजाने को लाखों रुपए की चपत लग रही है और अपात्र भी वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के मजे उठा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों की अनदेखी से ई मित्र संचालकों ने हजारों अपात्रों के आवेदनों को ऑन लाइन अपलोड कर दिए, जिसके बाद तहसील कार्यालय व पंचायत समिति कार्यालयों मेें बैठे बाबूओं ने बिना कोई दस्तावेज चैक किए ही अपात्रों की पेंशन स्वीकृतियां जारी की गई।(नि.प्र.)

कर्मचारियों ने ई मित्र संचालकोंं की मिली भगत से कर दिया खेल



अपात्रों को फर्जी पेंशन जारी होने के इस गड़बाड़ झाले के दौरान तहसील कार्यालय व पंचायत समिति में बैठे अधिकारियों ने भी अपनी आंखें मूंद ली। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे बैठे इन अधिकारियों ने आवेदनों की जांच करने की कोशिश भी नहीं की। अगर पेंशन स्वीकृति के प्रथम लेवल के दौरान तहसील कार्यालय में ही इस फर्जीवाड़े को रोक दिया जाता तो बात ही आगे नहीं बढ़ती, लेकिन वहां बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और अपात्रों के आवेदनों को द्वितीय लेवल यानी पंचायत समिति कार्यालय में भेज दिया, जहां भी अधिकारियों व कर्मचारियों ने जांच किए बिना ही इन आवेदनों की स्वीकृति जारी कर दी।

यूं हुआ फर्जीवाड़ा



पेंशन में फर्जीवाड़ा करने के लिए सबसे पहले ई मित्र संचालकों ने आवेदकों के भामाशाह कार्ड मेंं भी संशोधन कराने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। कुछ ही दिनों में भामाशाह कार्ड में संशोधन के बाद ई मित्र संचालकों ने बिना कोई पर्याप्त दस्तावेज लगाए अपात्र जनों के आवेदनों को वृद्ध जन पेंशन के लिए इसी फर्जीवाड़े की मदद से ई मित्र संचालक ऑन लाइन आवेदन करते कर दिया गया। जिसके बाद ई मित्र संचालकों ने तहसील कार्यालय व पंचायत समिति कार्यालय में इन आवेदनों की जांच करने वाले बाबूओं से मिली भगत करते हुए अपात्रों को पेंशन स्वीकृ़त करा दी।



आठ माह में आठ हजार की पेेंशन स्वीकृतियां हुई जारी



लालसोट के शहरी व ग्रामीण इलाकों में इस वर्ष माह 1 जनवरी से लेकर 20 सितम्बर तक बीते करीब आठ माह मेेें आठ हजार से अधिक पेंशन आवेदनों को स्वीकृति मिली है, इनमे 6 410 से आवेदन अकेले वृद्धावस्था पेंशन योजना के स्वीकृत हुए हंै। पेंशन योजनाओं के आवदेनों को जिस दरियादिली के साथ संबधित विभागों के कर्मचारियों ने स्वीकृति प्रदान की है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि जरुर कई पेंशन स्वीकृति के मामलों में नियमों को तांक में रखा गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलेभर में पेंशन गड़बड़झाले की जांच होगी। इसके लिए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर जांच कमेटी गठित की गई है। ब्लॉक विकास अधिकारियों को &0 सितंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। एक दोषी बाबू को निलंबित किया गया है। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा।

अविचल चतुर्वेदी,

जिला कलक्टर दौसा

