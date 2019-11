अवैध देशी पिस्टल व जिन्दा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

One arrested with illegal country pistol and live cartridge: कार्रवाई में पंजाब के एक जने को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अफीम का डूडा चूरा बरामद किया है।

दौसा. नांगल राजावतान थाना पुलिस ने गुरुवार को नाकाबंदी कर बिना नम्बरी मोटरसाइकिल सवार एक जने को देशी पिस्टल व 3 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में पंजाब के एक जने को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अफीम का डूडा चूरा बरामद किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान एवं लालसोट सीओ मनराज मीणा के सुपरविजन में थाना कमलेश चौधरी के नेतृत्व में कोटपूतली थाने के तरीयाला निवासी आरोपी गिर्राज यादव को बिना लाइसेंस व अनुज्ञापत्र के अवैध देशी पिस्टल व & जिन्दा कारतूस बरामद किए गए हैं।



उन्होंने बताया कि नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति बिना नम्बरी मोटरसाइकिल के साथ होटल पर खड़ा था। उससे पूछताछ की गई तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई और तलाशी ली गई तो एक अवैध देशी पिस्टल व & जिन्दा कारतूस बरामद किए गए।

अफीम का डूडा चूरा बरामद



इसी प्रकार थाना इलाके में बिना नम्बरी वाहन का पीछा किया तो पंजाब के जिला संगरूर के थाना दूरी बड़वाल निवासी विरेन्द्रसिंह 114 किग्रा अवैध अफिम डोडा चूरा ले जाते हुए को गिरफ्तार किया गया है। टीम में हैडकांस्टेबल प्रेमराज, कांस्टेबल सचिन, महिपाल, राजेन्द्र, मोहनकुमार, व मानसिंह मौजूद थे।

अशांति फैलाने के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

सिकंदरा. बहरावंडा गांव में तीन दिन पूर्व बाइक सवार द्वारा महिला को टक्कर मारने के बाद दो पक्षों में उपजे तनाव के मामले में उपद्रव करने के आरोप में सिकंदरा थाना पुलिस ने तीन जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि मुकेश सैनी, हरलाल सैनी व मनीष सैनी को उपद्रव व झगड़ा कर अशांति फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों ही पक्षों के लोगों के बीच शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

गौरतलब है कि तीन दिन पूर्व बहरावंडा गांव में टोरड़ा गांव की महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद दो पक्षों के बीच तनाव हो गया था। एक पक्ष से मानसिंह गुर्जर ने पुलिस थाने में दुकान से 95 हजार रुपए नकद व सामान लूटने का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद कुछ लोगों ने एक समाज विशेष के लोगों का रास्ता रोक दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों के लोगों से समझाइश की थी।