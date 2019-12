सरकार का एक वर्ष: विधायकों ने दिखाई दरियादिली तो किसी ने भिंचे हाथ

one year of Gehlot government: MLAs showed generosity and clash hand: विधायक कोष के खर्च होने थे सवा 11 करोड़ रुपए, अभी मात्र 29 कार्य हुए पूरे, शेष पौने दो सौ कार्य प्रगति पर

दौसा. राजस्थान सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जिले में पांच विधायक हैं। इन सभी पांचों विधायकों ने इस वर्ष अपने विधायक कोष से मिलने वाली 11 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि में से 186 विकास कार्र्यों की 8 करोड़ 77 लाख 54 हजार राशि की अभिशंसा की है। विधायकों ने अपने विधायक कोष से सीसी सड़क, सामुदायिक भवन, विद्यालयों में कक्षा कक्ष,चार दीवारी निर्माण, पेयजल से सम्बन्धित हैण्डपम्प, ट्यूबवैल आदि विकास कार्यों की घोषणा कर अभिशंसा की है।

one year of Gehlot government: MLAs showed generosity and clash hand



राजस्थान सरकार सभी विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट आवंटित करती है। इन पांचों विधायकों में से दौसा विधायक मुरारीलाल मीना, सिकराय विधायक ममता भूपेश व लालसोट विधायक परसादीलाल मीना ने अपने विधायक कोष से दो-दो करोड़ रुपए से अधिक राशि अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अभिशंसा की है। जबकि महुवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला व बांदीकुई विधायक जी.आर. खटाणा ने विधायक मद की राशि से अभिशंसा करने में हाथ भिंचे हैं।

इन विधायकों ने इतनी-इतनी राशि की है खर्च



विधानसभा के एक विधायक को एक वर्ष में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मिलती है। दौसा विधायक मुरारीलाल मीना ने अपने विधायक कोष में से पहले वर्ष 33 कार्यों के लिए 2 करोड़ 3 लाख 58 हजार रुपए की राशि की अभिशंसा की है। इसी प्रकार सिकराय विधायक एवं महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अपने विधायक कोष में से 39 कार्यों के लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपए की अभिशंसा की है।

लालसोट विधायक एवं उद्योगमंत्री परसादीलाल मीना ने 44 कार्यों के लिए अपने विधायक कोष से 2 करोड़ 3 लाख 58 हजार रुपए की अभिशंसा की है। बांदीकुई विधायक गजराज खटाणा ने 40 कार्यों के लिए अपने विधायक कोष से 1 करोड़ 55 लाख 67 हजार रुपए की अभिशंसा की है। जबकि सबसे कम महुवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने 30 कार्यों के लिए अपने कोष से 1 करोड़ 10 लाख 71 हजार रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है।





186 विकास कार्यों में से 29 ही हुए पूरे



जिले के पांचों विधायकों ने अपने विधायक कोष से 186 विकास कार्यों की घोषणा की है, जिनमें से अभी तक मात्र 29 कार्य ही पूरे हो पाए हैं और शेष प्रगति पर चल रहे हैं। दौसा विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 33 कार्यों की अभिशंसा की, जिसमें अभी तक 5 कार्य पूरे हुए और 28 कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। इसी प्रकार लालसोट विधायक ने 44 कार्यों की अभिशंसा की है, जिसमें से अभी तक 4 कार्य पूरे हुए हैं और 40 प्रगति पर चल रहे हंै।

सिकराय विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 39 विकास कार्यों की घोषणा की है, जिसमें से 10 कार्य पूरे हो गए और 29 कार्य प्रगति पर है। बांदीकुई विधायक ने अपने इलाके में 40 कार्यों की अभिशंसा की , जिनमें से 10 कार्य पूरे हो गए और 30 प्रगति पर है। वहीं महुवा विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 30 कार्यों की अभिशंसा की थी, जिनमें से अभी एककार्य पूरा नहीं हुआ है सभी कार्य प्रगति पर चल रहे हैं।

one year of Gehlot government: MLAs showed generosity and clash hand